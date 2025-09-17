В Казахстане обновят правила бухучета в банковской системе с 2026 года

Нацбанк подготовил поправки в правила ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

Поправки по вопросам ведения бухгалтерского учета в банковской системе разработаны в целях консолидации нормативных правовых актов Нацбанка РК, регулирующих однородные или взаимосвязанные вопросы, а также корректировки правовой основы и совершенствования ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

В частности, проектом предусмотрено:

Инструкция по ведению бухучета доверительных операций и кастодиальной деятельности БВУ и филиалами банков-нерезидентов РК будет изложена в новой редакции путем объединения с Инструкцией по ведению бухучета БВУ, филиалами банков-нерезидентов РК, АО "Банк Развития Казахстана" и ипотечными организациями и Инструкцией по ведению бухучета исламскими банками;

Типовой план счетов бухгалтерского учета в БВУ, ипотечных организациях, акционерном обществе "Банк Развития Казахстана" и филиалах банков – нерезидентов РК будет дополнен новыми счетами для детализации информации по финансовым активам и обязательствам;

актуализированы ссылки в преамбулах НПА Нацбанка РК по вопросам ведения бухучета в связи с переносом соответствующих норм в Положение "О Национальном Банке";

редакционные правки.

Планируется, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 октября.