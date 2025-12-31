#Казахстан в сравнении
Общество

В Шымкенте реализуются проекты по повышению качества жизни населения

Новоселье в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 14:03 Фото: акимат города Шымкент
В городе Шымкенте последовательно реализуются инфраструктурные и социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан. В преддверии Нового года в эксплуатацию был введен ряд значимых объектов.

В рамках поэтапной газификации жилых массивов к системе природного газа подключены Алтынтобе и Тассай. В Алтынтобе проложено более 12 км газопровода, что позволило обеспечить газом 343 жилых дома. В микрорайоне Тассай общая протяженность газовых сетей превысила 68 км, газификацией охвачено 3341 домовладение. Проект реализовывался в три этапа в период с 2022 по 2025 год.
Подключение к природному газу способствует снижению затрат на отопление, улучшению экологической обстановки и повышению комфорта проживания.

Фото: акимат города Шымкент

Кроме того, в микрорайоне Бозарык 203 семьи получили ключи от новых квартир. Жилье предоставлено гражданам, стоящим в очереди, через АО "Отбасы банк" в рамках льготных программ "2-10-20" и "5-10-20". Среди новоселов социально уязвимые категории граждан и государственные служащие.
В рамках государственной жилищной политики в микрорайоне Бозарык ведется строительство 12 многоквартирных домов на 444 квартиры, распределение которых осуществляется поэтапно.

Фото: акимат города Шымкент

Фото: акимат города Шымкент

Реализация данных проектов способствует формированию комфортной городской среды и социально-экономическому развитию Шымкента.

Фото: акимат города Шымкент

Айсулу Омарова
