В Шымкенте реализуются проекты по повышению качества жизни населения
В рамках поэтапной газификации жилых массивов к системе природного газа подключены Алтынтобе и Тассай. В Алтынтобе проложено более 12 км газопровода, что позволило обеспечить газом 343 жилых дома. В микрорайоне Тассай общая протяженность газовых сетей превысила 68 км, газификацией охвачено 3341 домовладение. Проект реализовывался в три этапа в период с 2022 по 2025 год.
Подключение к природному газу способствует снижению затрат на отопление, улучшению экологической обстановки и повышению комфорта проживания.
Фото: акимат города Шымкент
Кроме того, в микрорайоне Бозарык 203 семьи получили ключи от новых квартир. Жилье предоставлено гражданам, стоящим в очереди, через АО "Отбасы банк" в рамках льготных программ "2-10-20" и "5-10-20". Среди новоселов социально уязвимые категории граждан и государственные служащие.
В рамках государственной жилищной политики в микрорайоне Бозарык ведется строительство 12 многоквартирных домов на 444 квартиры, распределение которых осуществляется поэтапно.
Фото: акимат города Шымкент
Фото: акимат города Шымкент
Реализация данных проектов способствует формированию комфортной городской среды и социально-экономическому развитию Шымкента.
Фото: акимат города Шымкент