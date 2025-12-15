#Казахстан в сравнении
Финансы

Чем Казахстан отличается от соседей с точки зрения экономики – анализ эксперта

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:31 Фото: pexels
Если сравнивать бюджеты стран Центральной Азии, то видно, что разница между ними проходит по уровню управляемости. Казахстан – это бюджет баланса, Узбекистан – бюджет реформ, Кыргызстан – бюджет роста через риск, Таджикистан – бюджет инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Экономист Расул Рысмамбетов объясняет, как бюджетная структура определяет модели будущего региона.

В декабре – когда все страны Центральной Азии утвердили свои бюджеты, можно уже сделать предварительные выводы, как будет в целом развиваться огромная часть Евразийского субконтинента, отметил аналитик.

Казахстан в 2026 году демонстрирует сбалансированную и зрелую модель фискального управления. Расходы составляют 27,3 трлн тенге (14,8% ВВП), из которых 39% направлены на социальные цели. Это бюджет технократического государства в каком-то смысле – социальная поддержка (25%), здравоохранение (10%), образование и культура (15%) формируют основу для устойчивого роста.

"Казахстан, судя по бюджету, управляет человеческим капиталом".Расул Рысмамбетов

Экономика Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:31

Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов

Узбекистан идет по пути социальной трансформации. 55% его бюджета (220 трлн сум) направлены на образование и здравоохранение при расходах в 19% ВВП. Это самая "социальная" структура в регионе. Узбекистан строит новую модель государства, где ставка тоже делается на человеческий капитал и инфраструктурную модернизацию.

"Фискальная нагрузка высока, но она подкреплена активным реформированием управления и цифровыми решениями".Расул Рысмамбетов

Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов

Кыргызстан остается предпринимательским – 36% расходов идет на экономическое развитие, при этом доля социальных направлений (28,8%) тоже значительна.

"Бюджет небольшой, но гибкий – страна пробует расти через инвестиции и международную помощь".Расул Рысмамбетов

Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов

Таджикистан, напротив, делает ставку на энергию и инфраструктуру (22%) при сохранении почти половины бюджета (47%) на социальные цели.

"Это курс на выживание и долгосрочную автономию, где энергетика становится ядром экономики".Расул Рысмамбетов

Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов

В целом Центральная Азия движется к социально ориентированной экономике с национальными особенностями: Казахстан – системность и прозрачность, Узбекистан – реформизм, Кыргызстан – динамика, Таджикистан – ресурсная концентрация, делает вывод экономист.

Ранее мы сообщили, что Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по продолжительности жизни.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
