Чем Казахстан отличается от соседей с точки зрения экономики – анализ эксперта
Экономист Расул Рысмамбетов объясняет, как бюджетная структура определяет модели будущего региона.
В декабре – когда все страны Центральной Азии утвердили свои бюджеты, можно уже сделать предварительные выводы, как будет в целом развиваться огромная часть Евразийского субконтинента, отметил аналитик.
Казахстан в 2026 году демонстрирует сбалансированную и зрелую модель фискального управления. Расходы составляют 27,3 трлн тенге (14,8% ВВП), из которых 39% направлены на социальные цели. Это бюджет технократического государства в каком-то смысле – социальная поддержка (25%), здравоохранение (10%), образование и культура (15%) формируют основу для устойчивого роста.
"Казахстан, судя по бюджету, управляет человеческим капиталом".Расул Рысмамбетов
Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов
Узбекистан идет по пути социальной трансформации. 55% его бюджета (220 трлн сум) направлены на образование и здравоохранение при расходах в 19% ВВП. Это самая "социальная" структура в регионе. Узбекистан строит новую модель государства, где ставка тоже делается на человеческий капитал и инфраструктурную модернизацию.
"Фискальная нагрузка высока, но она подкреплена активным реформированием управления и цифровыми решениями".Расул Рысмамбетов
Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов
Кыргызстан остается предпринимательским – 36% расходов идет на экономическое развитие, при этом доля социальных направлений (28,8%) тоже значительна.
"Бюджет небольшой, но гибкий – страна пробует расти через инвестиции и международную помощь".Расул Рысмамбетов
Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов
Таджикистан, напротив, делает ставку на энергию и инфраструктуру (22%) при сохранении почти половины бюджета (47%) на социальные цели.
"Это курс на выживание и долгосрочную автономию, где энергетика становится ядром экономики".Расул Рысмамбетов
Фото: Facebook/Расул Рысмамбетов
В целом Центральная Азия движется к социально ориентированной экономике с национальными особенностями: Казахстан – системность и прозрачность, Узбекистан – реформизм, Кыргызстан – динамика, Таджикистан – ресурсная концентрация, делает вывод экономист.
