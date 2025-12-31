#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанец встретит Новый год в изоляторе из-за поведения в автобусе

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 16:56 Фото: pexels
В соцсетях появилось видео конфликта между пассажирами в автобусе в Алматинской области. Полиция отреагировала и отправила под арест зачинщика, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 31 декабря 2025 года информации, в одном из маршрутных автобусов произошел инцидент, связанный с проявлением грубого и вызывающего поведения со стороны одного из пассажиров по отношению к молодому человеку.

"В результате принятых мер правонарушитель был установлен и привлечен к ответственности. Свое поведение он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Материалы по данному факту направлены в суд, который признал его виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил административное наказание сроком 15 суток в соответствии с законодательством ", – сообщили в полиции Алматинской области.

Полиция предупреждает, что любые действия, сопровождающиеся нецензурной бранью, оскорблениями и провокациями в общественных местах, недопустимы.

"Подобное поведение грубо нарушает общественный порядок и будет жестко пресекаться. Органы внутренних дел принципиально реагируют на каждый факт мелкого хулиганства и иных правонарушений, ставящих под угрозу покой и безопасность граждан. Виновные будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке. Департамент полиции настоятельно требует от жителей и гостей региона строго соблюдать нормы общественного поведения, проявлять уважение к окружающим и не допускать нарушений общественного порядка", – говорится в сообщении.

30 декабря сообщалось, что в Алматы мужчину арестовали на пять суток за хамство.

