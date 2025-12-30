#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
События

Пять суток ареста за хамство: в Алматы наказали водителя за конфликт с туристом

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:11 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы водитель оскорбил иностранного туриста и получил арест на пять суток. Подробности произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции.

Так, по данным стражей порядка, на одной из городских магистралей водитель автомобиля, открыв окно, инициировал конфликт и допустил оскорбительные высказывания в адрес иностранного гражданина, находившегося в другом транспортном средстве.

"По данному факту правонарушитель установлен и задержан".Пресс-служба ДП Алматы

Материалы были направлены в суд.

В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности и арестовали на пять суток за совершение мелкого хулиганства.

Департамент полиции в связи с этим случаем напоминает:

"Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения".

Также мы рассказывали, что 74-летнюю казахстанку задержали в Оренбурге за нападение на полицейских.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества
14:05, 21 ноября 2025
Пенсионерка и полиция Алматы рассекретили международную схему мошенничества
Жителя Астаны арестовали на пять суток за попрошайничество у водителей
17:29, 15 сентября 2024
Жителя Астаны арестовали на пять суток за попрошайничество у водителей
Педагог из частного центра Алматы обвинила отца ученика в вымогательстве
16:19, 20 октября 2025
Педагог из частного центра Алматы обвинила отца ученика в вымогательстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: