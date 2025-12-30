Пять суток ареста за хамство: в Алматы наказали водителя за конфликт с туристом
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы водитель оскорбил иностранного туриста и получил арест на пять суток. Подробности произошедшего озвучили Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции.
Так, по данным стражей порядка, на одной из городских магистралей водитель автомобиля, открыв окно, инициировал конфликт и допустил оскорбительные высказывания в адрес иностранного гражданина, находившегося в другом транспортном средстве.
"По данному факту правонарушитель установлен и задержан".Пресс-служба ДП Алматы
Материалы были направлены в суд.
В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности и арестовали на пять суток за совершение мелкого хулиганства.
Департамент полиции в связи с этим случаем напоминает:
"Любые проявления грубости, неуважения и провокационного поведения, в том числе в отношении гостей нашей страны, являются недопустимыми и противоречат принципам общественной безопасности и взаимного уважения".
Также мы рассказывали, что 74-летнюю казахстанку задержали в Оренбурге за нападение на полицейских.
