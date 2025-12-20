#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы с иностранцем пытались расправиться в автобусе

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 13:39 Фото: pexels
Массовая потасовка в одном из алматинских автобусов попала на видео, сообщает Zakon.kz.

На появившихся в социальной сети Threads кадрах мужчина кидается кулаками и ногами на иностранца, сопровождая все нецензурной бранью.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) раскрыли детали произошедшего.

"По видеозаписи, распространенной в социальных сетях и содержащей факт хулиганского поведения в одном из маршрутных автобусов города Алматы, полицией незамедлительно начаты проверочные и розыскные мероприятия. Установлено, что инцидент произошел 18 декабря текущего года. Заявлений и сообщений в органы полиции по данному факту не поступало. Водитель общественного транспорта принял своевременные меры по обеспечению безопасности пассажиров, в результате чего нарушитель был высажен из автобуса", – сообщили в ДП.

При этом по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Также устанавливаются личности иностранного гражданина и других людей, находившихся в салоне автобуса.

"Полиция напоминает, что любые действия, выражающие грубое нарушение общественного порядка, явное неуважение к обществу, а также циничные и дерзкие поступки, нарушающие общепринятые нормы поведения, влекут предусмотренную законом ответственность – как административную, так и уголовную", – добавили в ДП.

12 декабря в полиции Алматы рассказали о предотвращении двух кровавых расправ за час.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
