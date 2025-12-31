#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Общество

ИИН с 1 января выдавать не будут: срочное заявление посольства Казахстана в России

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 18:33 Фото: gov4c.kz
Посольство Казахстана в России сегодня распространило срочное объявление касательно выдачи индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранным гражданам, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале посольства:

"Срок действия текущего пилотного проекта по выдаче иностранным гражданам индивидуального идентификационного номера (ИИН) установлен до 31 декабря 2025 года включительно. С 1 января 2026 года выдача ИИН иностранным гражданам загранучреждениями РК производиться не будет".

Вместе с тем в посольстве сообщили, что уполномоченными государственными органами РК внедрена программа eResidency для иностранных граждан, предусматривающая возможность получения государственных услуг и сервисов в онлайн-формате без посещения РК, в том числе получение цифровой ID-карты, содержащей ИИН.

"Программа позволяет иностранцам получить официальный цифровой статус в Казахстане, который открывает доступ к бизнес-возможностям и онлайн-сервисам страны".Посольство РК в РФ

Данная программа предусматривает:

  • Получение цифровой ID-карты с индивидуальным идентификационным номером (ИИН).
  • Доступ к фондовым рынкам, криптобиржам, eSIM с казахстанским номером.
  • Оформление электронной цифровой подписи и страховых услуг.
  • Открытие банковских счетов онлайн с использованием казахстанских карт.
  • Возможность получения налогового резидентства и эквайринга всех платежных сервисов.
"На основании вышеизложенного по вопросам получения ИИН иностранным гражданам рекомендовано обращаться на официальный сайт: https://eresidency.gov.kz/, где доступна вся подробная информация".Посольство РК в РФ

5 декабря 2025 года в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" объявили о временной приостановке оформления ИИН для иностранцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Посольства Казахстана приостановят выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года
08:46, 31 декабря 2024
Посольства Казахстана приостановят выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года
Казахстан возобновит выдачу ИИН некоторым иностранцам за границей
14:58, 15 апреля 2025
Казахстан возобновит выдачу ИИН некоторым иностранцам за границей
У сотен иностранцев отнимут казахстанский ИИН – названа причина
15:15, 29 сентября 2025
У сотен иностранцев отнимут казахстанский ИИН – названа причина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: