ИИН с 1 января выдавать не будут: срочное заявление посольства Казахстана в России

Посольство Казахстана в России сегодня распространило срочное объявление касательно выдачи индивидуального идентификационного номера (ИИН) иностранным гражданам, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале посольства:

"Срок действия текущего пилотного проекта по выдаче иностранным гражданам индивидуального идентификационного номера (ИИН) установлен до 31 декабря 2025 года включительно. С 1 января 2026 года выдача ИИН иностранным гражданам загранучреждениями РК производиться не будет".

Вместе с тем в посольстве сообщили, что уполномоченными государственными органами РК внедрена программа eResidency для иностранных граждан, предусматривающая возможность получения государственных услуг и сервисов в онлайн-формате без посещения РК, в том числе получение цифровой ID-карты, содержащей ИИН.

"Программа позволяет иностранцам получить официальный цифровой статус в Казахстане, который открывает доступ к бизнес-возможностям и онлайн-сервисам страны". Посольство РК в РФ

Данная программа предусматривает:

Получение цифровой ID-карты с индивидуальным идентификационным номером (ИИН).

Доступ к фондовым рынкам, криптобиржам, eSIM с казахстанским номером.

Оформление электронной цифровой подписи и страховых услуг.

Открытие банковских счетов онлайн с использованием казахстанских карт.

Возможность получения налогового резидентства и эквайринга всех платежных сервисов.

"На основании вышеизложенного по вопросам получения ИИН иностранным гражданам рекомендовано обращаться на официальный сайт: https://eresidency.gov.kz/, где доступна вся подробная информация". Посольство РК в РФ

5 декабря 2025 года в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" объявили о временной приостановке оформления ИИН для иностранцев.