Трасса Астана – Алматы частично закрыта до 1 января: где именно ввели ограничения
Фото: Zakon.kz
На трассе Астана – Алматы ограничили движение в двух областях. Об этом сегодня срочно объявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.
Причина – непогода.
"31 декабря 2025 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения".Пресс-служба МЧС РК
Так, ограничение введено в:
Акмолинской области:
- на участке автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" 30-92 км (уч. ПВП Жибек Жолы – гр. Карагандинской области);
Карагандинской области:
- на участке автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" км 92-164 (гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау).
"Ориентировочное время открытия дороги – 1 января 2026 года в 09:00".Пресс-служба МЧС РК
Ранее синоптики рассказали, что ждать Казахстану от погоды в первый день 2026 года. Подробнее о погоде на 1 января – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript