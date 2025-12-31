#Казахстан в сравнении
Общество

Трасса Астана – Алматы частично закрыта до 1 января: где именно ввели ограничения

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
На трассе Астана – Алматы ограничили движение в двух областях. Об этом сегодня срочно объявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода.

"31 декабря 2025 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения".Пресс-служба МЧС РК

Так, ограничение введено в:

Акмолинской области:

  • на участке автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" 30-92 км (уч. ПВП Жибек Жолы – гр. Карагандинской области);

Карагандинской области:

  • на участке автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" км 92-164 (гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау).
"Ориентировочное время открытия дороги – 1 января 2026 года в 09:00".Пресс-служба МЧС РК

Ранее синоптики рассказали, что ждать Казахстану от погоды в первый день 2026 года. Подробнее о погоде на 1 января – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
