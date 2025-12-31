Трасса Астана – Алматы частично закрыта до 1 января: где именно ввели ограничения

На трассе Астана – Алматы ограничили движение в двух областях. Об этом сегодня срочно объявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода. "31 декабря 2025 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения". Пресс-служба МЧС РК Так, ограничение введено в: Акмолинской области: на участке автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" 30-92 км (уч. ПВП Жибек Жолы – гр. Карагандинской области); Карагандинской области: на участке автодороги "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы" км 92-164 (гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау). "Ориентировочное время открытия дороги – 1 января 2026 года в 09:00". Пресс-служба МЧС РК Ранее синоптики рассказали, что ждать Казахстану от погоды в первый день 2026 года. Подробнее о погоде на 1 января – здесь.

