Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января
Фото: pixabay
В "Казгидромете" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной информации, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся снег и метель. На северо-западе ожидается сильный снег, на юго-западе, юге и юго-востоке страны – осадки, на юго-востоке – сильные осадки (дождь, снег).
Также по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.
Каким будет в Казахстане январь, читайте здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript