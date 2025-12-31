#Казахстан в сравнении
События

Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января

природа зимой, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 16:05 Фото: pixabay
В "Казгидромете" предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся снег и метель. На северо-западе ожидается сильный снег, на юго-западе, юге и юго-востоке страны – осадки, на юго-востоке – сильные осадки (дождь, снег).

Также по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Каким будет в Казахстане январь, читайте здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кто из мировых лидеров поздравил Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
16:21, Сегодня
Кто из мировых лидеров поздравил Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Прогноз погоды в Казахстане на 1 октября
16:40, 30 сентября 2023
Прогноз погоды в Казахстане на 1 октября
Без осадков, но с туманами: какая погода ожидает казахстанцев 12 января
17:52, 11 января 2025
Без осадков, но с туманами: какая погода ожидает казахстанцев 12 января
