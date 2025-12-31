Опасные явления в первый день года: что ждать от погоды 1 января

Согласно опубликованной информации, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранятся снег и метель. На северо-западе ожидается сильный снег, на юго-западе, юге и юго-востоке страны – осадки, на юго-востоке – сильные осадки (дождь, снег).