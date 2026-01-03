#Казахстан в сравнении
Общество

Что изменится в системе образования Казахстана в 2026 году

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 13:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане в 2026 году будут реализованы меры, направленные на создание целостной и устойчивой системы образования. Об этом стало известно из информации пресс-службы правительства РК сегодня, 3 января, сообщает Zakon.kz.

В рамках поручений главы государства правительством в лице Министерства просвещения (МП) РК ведется работа по формированию устойчивой системы образования. О ключевых инициативах и нововведениях на 2026 год рассказала вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

"В целях исполнения поручений главы государства Министерством просвещения запланирована реализация масштабных мероприятий, направленных на системное развитие отрасли. В частности, вносятся изменения в Закон "О статусе педагога", которые направлены на снижение административной нагрузки на учителей, уточнение ответственности родителей за безопасность детей во внеурочное время и усиление защиты прав педагогов", – отметила она.

Кроме того, разработан проект постановления правительства об утверждении концепции единой программы "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы, объединяющей действующие меры по защите прав детей и обеспечению их безопасности, доступа к образованию, здравоохранению и социальной поддержке. Продолжается обновление специализированных образовательных организаций, в том числе трансформация школы-интерната им. Абая в школу Абая с обновленным содержанием обучения.

Также реализуются меры по усилению защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поощрению достижений в сфере образования. В частности, предусмотрены единовременные государственные выплаты победителям международных научных конкурсов проектов и педагогам, подготовившим их. Одновременно рассматривается проект закона "О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями".

Отмечается, что все принимаемые меры направлены на создание целостной и устойчивой системы образования, ориентированной на интересы ребенка, поддержку педагогов и равный доступ к качественному обучению.

Слухи о закрытии частных школ прокомментировали в Минпросвещения

Ранее стало известно, что в Казахстане в 2026 году будут запущены Qazaq Digital Mektebi и Национальная образовательная платформа с искусственным интеллектом (ИИ) для педагогов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
