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Общество

Как изменится система образования в Казахстане: планы на 2025 год

Робототехника, роботехника, обучение робототехнике, уроки робототехники, урок робототехники, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
По данным пресс-службы Министерства просвещения, на сегодняшний день по Казахстану в системе технического и профессионального образования функционирует 772 колледжа, в которых обучается 565 тыс. студентов, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в ведомстве, в 2025 году госзаказ в колледжах страны увеличится до 153 тыс. мест, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

70% госзаказа будут направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и др.

По словам директора Департамента технического и профессионального образования Асета Муханбетова, сейчас проводится комплексная работа по трансформации профтехобразования.

"Также запланировано активное привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе целевого заказа предприятий".Асет Муханбетов

В дополнении сказано, что в настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, их количество планируется довести до 4 тыс.

Примечательно, что днем ранее стало известно: в Шымкенте увеличивается спрос на рабочие профессии.

Кроме того, 6 февраля казахстанцам рассказали, что в каждый школьный предмет внедрят ИИ из-за нового образовательного стандарта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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