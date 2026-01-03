#Казахстан в сравнении
Общество

Двое детей в Астане пошли на озеро Майбалык и заблудились

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 20:37 Фото: unsplash
В Астане, в районе Есиль, вблизи озеро Майбалык, 3 января спасатели провели поисково-спасательную операцию по розыску двух детей, которые вышли на прогулку и заблудились, сообщает Zakon.kz.

К поискам были привлечены подразделения МЧС Казахстана: спасатели, кинологический расчет, беспилотный летательный аппарат и вездеход. Поисковые группы обследовали обширную территорию в районе озера.

В результате операции двое детей 2012 года рождения были обнаружены на открытой местности недалеко от Майбалыка. После осмотра их передали родителям, медицинская помощь детям не потребовалась.

Операция завершилась благополучно.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Вертолет МЧС экстренно доставил новорожденного малыша в Атырау.

Читайте также
Заблудившимся в степи пастухам помогли актюбинские спасатели
16:12, 16 апреля 2023
Заблудившимся в степи пастухам помогли актюбинские спасатели
Трое жителей Жамбылской области заблудились в песчаной местности
11:41, 29 ноября 2025
Трое жителей Жамбылской области заблудились в песчаной местности
Гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области
08:41, 29 июня 2024
Гражданин Великобритании заблудился в горах Алматинской области
