Двое детей в Астане пошли на озеро Майбалык и заблудились
В Астане, в районе Есиль, вблизи озеро Майбалык, 3 января спасатели провели поисково-спасательную операцию по розыску двух детей, которые вышли на прогулку и заблудились, сообщает Zakon.kz.
К поискам были привлечены подразделения МЧС Казахстана: спасатели, кинологический расчет, беспилотный летательный аппарат и вездеход. Поисковые группы обследовали обширную территорию в районе озера.
В результате операции двое детей 2012 года рождения были обнаружены на открытой местности недалеко от Майбалыка. После осмотра их передали родителям, медицинская помощь детям не потребовалась.
Операция завершилась благополучно.
