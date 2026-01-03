Двое детей в Астане пошли на озеро Майбалык и заблудились

Фото: unsplash

В Астане, в районе Есиль, вблизи озеро Майбалык, 3 января спасатели провели поисково-спасательную операцию по розыску двух детей, которые вышли на прогулку и заблудились, сообщает Zakon.kz.

К поискам были привлечены подразделения МЧС Казахстана: спасатели, кинологический расчет, беспилотный летательный аппарат и вездеход. Поисковые группы обследовали обширную территорию в районе озера. В результате операции двое детей 2012 года рождения были обнаружены на открытой местности недалеко от Майбалыка. После осмотра их передали родителям, медицинская помощь детям не потребовалась. Операция завершилась благополучно. Ранее сообщалось о другом инциденте. Вертолет МЧС экстренно доставил новорожденного малыша в Атырау.



