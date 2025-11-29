Трое жителей Жамбылской области заблудились в песчаной местности

В Меркенском районе, в 30 км от села Татты, спасатели совместно с полицейскими провели масштабную поисковую операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, накануне вечером группа молодых людей выехала на автомобиле и вскоре потеряла ориентир, оказавшись в песчаной зоне.

"Для поисков были задействованы кинологические расчеты и беспилотные летательные аппараты. В течение дня поисковая группа обнаружила троих парней. Медицинская помощь им не потребовалась", – поделились в ведомстве.

Спасатели напоминают: выезжая в труднодоступные или малознакомые районы, всегда сообщайте близким маршрут, берите запас воды и заряженные телефоны, а также избегайте поездок в темное время суток.

Также в МЧС РК рассказали, что в одной из многоэтажек Караганды, расположенной в районе Казыбек би, мама не смогла попасть в квартиру, где находились ее дети 2017, 2019 и 2024 годов рождения.