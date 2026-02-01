#Казахстан в сравнении
События

Двух рыбаков спасли на озере Майбалык в Астане

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 10:36 Фото: pexels
Спасатели МЧС эвакуировали двух рыбаков на озере Майбалык, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, 1 февраля 2026 года ранним утром в Астане на озере Майбалык граждане, выехавшие на рыбалку, обратились за помощью. Были организованы поисково-спасательные работы.

В ходе проведенных мероприятий спасатели эвакуировали двух граждан 1983 и 1989 годов рождения, которые не смогли самостоятельно вытащить свой автомобиль из снежного заноса.

Граждане были доставлены в безопасное место. Они не нуждались в медицинской помощи.

Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременно оказанную помощь.

Ранее вертолет МЧС совершил экстренную транспортировку новорожденного в области Жетысу.

