Двух рыбаков спасли на озере Майбалык в Астане
Фото: pexels
Спасатели МЧС эвакуировали двух рыбаков на озере Майбалык, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, 1 февраля 2026 года ранним утром в Астане на озере Майбалык граждане, выехавшие на рыбалку, обратились за помощью. Были организованы поисково-спасательные работы.
В ходе проведенных мероприятий спасатели эвакуировали двух граждан 1983 и 1989 годов рождения, которые не смогли самостоятельно вытащить свой автомобиль из снежного заноса.
Граждане были доставлены в безопасное место. Они не нуждались в медицинской помощи.
Рыбаки выразили благодарность спасателям за своевременно оказанную помощь.
Ранее вертолет МЧС совершил экстренную транспортировку новорожденного в области Жетысу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript