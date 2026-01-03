#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Счет шел на минуты: вертолет МЧС экстренно доставил новорожденного малыша в Атырау

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 19:36 Фото: pexels
Вертолет "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с бригадой медицинской авиации 3 января выполнил срочный санитарный рейс по маршруту Атырау – Курмангазы – Атырау, сообщает Zakon.kz.

Новорожденному потребовалась специализированная медицинская помощь, в связи с чем вылет был организован незамедлительно. Младенца перевозили вместе с матерью под наблюдением врачей.

Благодаря профессионализму экипажа и слаженной работе медиков транспортировка прошла успешно. По прибытии в Атырау ребенок с матерью были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Жамбылском районе Алматинской области произошла трагедия на водоеме в селе Умбетали.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Новорожденного малыша на вертолете экстренно доставили в Кызылорду
20:10, 03 июня 2025
Новорожденного малыша на вертолете экстренно доставили в Кызылорду
Новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
20:39, 01 сентября 2025
Новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар
Беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске
18:45, 12 февраля 2025
Беременную экстренно доставили вертолетом МЧС к врачам в Усть-Каменогорске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: