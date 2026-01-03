Счет шел на минуты: вертолет МЧС экстренно доставил новорожденного малыша в Атырау
Вертолет "Казавиаспас" МЧС Казахстана совместно с бригадой медицинской авиации 3 января выполнил срочный санитарный рейс по маршруту Атырау – Курмангазы – Атырау, сообщает Zakon.kz.
Новорожденному потребовалась специализированная медицинская помощь, в связи с чем вылет был организован незамедлительно. Младенца перевозили вместе с матерью под наблюдением врачей.
Благодаря профессионализму экипажа и слаженной работе медиков транспортировка прошла успешно. По прибытии в Атырау ребенок с матерью были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
