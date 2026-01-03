Задержки рейсов зафиксированы в аэропорту Алматы из-за непогоды
Авиакомпания Air Astana 3 января сообщила о задержках рейсов, вылетающих из Алматы, сообщает Zakon.kz.
Причиной стали операционные ограничения, связанные с неблагоприятными погодными условиями.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальный статус своего рейса на официальном сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
На сайте международного аэропорта Алматы фиксируются изменения в расписании и у других перевозчиков. Задержки затронули как международные, так и внутренние направления. С отклонением от графика выполняются вылеты в Дели, Мумбаи, Сеул (Инчхон), Бангкок (Суварнабхуми), Фукуок, Гуанчжоу, Ханчжоу, Чэнду, Тегеран (Имам Хомейни), а также в Астану и ряд других городов.
Ранее сообщалось, что смог накроет Алматы, Актобе и Павлодар 4 января.
