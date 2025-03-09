Аэропорт Алматы столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада
Фото: akorda.kz
В связи с неблагоприятными погодными условиями авиакомпания Air Astana 9 марта сообщила о задержках рейсов, вылетающих из Алматы, передает Zakon.kz.
Компания рекомендует пассажирам проверять актуальный статус своих рейсов на официальном сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт, чтобы избежать ненужных ожиданий и неприятных ситуаций.
Отметим, что сейчас город накрыл сильный снегопад.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы, которая ожидается с 10 по 12 марта.
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