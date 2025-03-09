Аэропорт Алматы столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада

В связи с неблагоприятными погодными условиями авиакомпания Air Astana 9 марта сообщила о задержках рейсов, вылетающих из Алматы, передает Zakon.kz.

Компания рекомендует пассажирам проверять актуальный статус своих рейсов на официальном сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт, чтобы избежать ненужных ожиданий и неприятных ситуаций.

Отметим, что сейчас город накрыл сильный снегопад.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы, которая ожидается с 10 по 12 марта.