События

Смог накроет Алматы, Актобе и Павлодар 4 января

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 23:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
4 января 2026 года в нескольких городах Казахстана синоптики "Казгидромет" прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу, ухудшение качества воздуха ожидается в Кокшетау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе и Алматы.

Такие погодные условия, как штиль, слабый ветер и температурная инверсия, могут привести к повышенной концентрации вредных примесей в воздухе. Жителям рекомендуется по возможности сократить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Ранее в 16 областях Казахстана на 4 января объявили штормовое предупреждение.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
