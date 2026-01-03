Смог накроет Алматы, Актобе и Павлодар 4 января

По прогнозу, ухудшение качества воздуха ожидается в Кокшетау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе и Алматы.

Такие погодные условия, как штиль, слабый ветер и температурная инверсия, могут привести к повышенной концентрации вредных примесей в воздухе. Жителям рекомендуется по возможности сократить время пребывания на улице, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.