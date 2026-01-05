#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Общество

В Казахстане не будут вводить долгосрочную надбавку за работу в сельской местности

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский вопрос прокомментировал возможность введения долгосрочных надбавок за работу в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

Такой вопрос ранее подняла депутат Сената Айнур Аргынбекова.

"Местные исполнительные органы ежеквартально формируют и публикуют перечень необходимых специальностей, исходя из реальной кадровой потребности регионов. На сегодняшний день данная потребность полностью закрывается за счет прибывающих специалистов, то есть дефицита кадров по заявленным позициям нет. Это подтверждает, что основная задача проекта по обеспечению сельских территорий квалифицированными кадрами выполняется в полном объеме. Важно подчеркнуть, что проект по своей сути направлен именно на привлечение специалистов, а не на их долгосрочное закрепление. Удержание кадров происходит естественным путем через профессиональный интерес, карьерные возможности и среду проживания", – говорится в ответе.

По его мнению, предложение о введении долгосрочных надбавок за работу в сельской местности приведет к существенному увеличению нагрузки на бюджет.

"Постоянные стимулирующие выплаты создадут долговременные обязательства государства, которые не предусмотрены проектом и не являются необходимыми в условиях, когда сама система уже обеспечивает приток достаточного количества специалистов", – добавил Бозумбаев.

Ранее мы писали о повышении размера социальных выплат в Казахстане с 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Возможность расширения программы "С дипломом в село" на моногорода прокомментировали в правительстве
11:44, Сегодня
Возможность расширения программы "С дипломом в село" на моногорода прокомментировали в правительстве
Были предпосылки – Бозумбаев озвучил причины паводков в Казахстане
18:50, 25 июня 2024
Были предпосылки – Бозумбаев озвучил причины паводков в Казахстане
Почему в медуниверситете Астаны закрыли кафедру детской анестезиологии
14:33, 13 октября 2025
Почему в медуниверситете Астаны закрыли кафедру детской анестезиологии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: