В Казахстане не будут вводить долгосрочную надбавку за работу в сельской местности

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский вопрос прокомментировал возможность введения долгосрочных надбавок за работу в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

Такой вопрос ранее подняла депутат Сената Айнур Аргынбекова.

"Местные исполнительные органы ежеквартально формируют и публикуют перечень необходимых специальностей, исходя из реальной кадровой потребности регионов. На сегодняшний день данная потребность полностью закрывается за счет прибывающих специалистов, то есть дефицита кадров по заявленным позициям нет. Это подтверждает, что основная задача проекта по обеспечению сельских территорий квалифицированными кадрами выполняется в полном объеме. Важно подчеркнуть, что проект по своей сути направлен именно на привлечение специалистов, а не на их долгосрочное закрепление. Удержание кадров происходит естественным путем через профессиональный интерес, карьерные возможности и среду проживания", – говорится в ответе.

По его мнению, предложение о введении долгосрочных надбавок за работу в сельской местности приведет к существенному увеличению нагрузки на бюджет.

"Постоянные стимулирующие выплаты создадут долговременные обязательства государства, которые не предусмотрены проектом и не являются необходимыми в условиях, когда сама система уже обеспечивает приток достаточного количества специалистов", – добавил Бозумбаев.

