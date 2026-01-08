Сохраняется дисбаланс: лишь 75% выпускников ветеринарного дела получают работу

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о принимаемых мерах по привлечению специалистов в аграрной сфере к работе в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, для привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности по их специальностям Национальным аграрным научно-образовательным центром совместно с аграрными высшими учебными заведениями заключаются трехсторонние договоры с выпускниками, обучавшимися по государственному образовательному гранту.

"В трех аграрных вузах функционирует около 1 тыс. практических баз. На 2025 год штатная численность ветеринарных специалистов составляет 12510 единиц, из них вакантны 534 (4,2%). Ведется работа по увеличению сельской квоты до 70% и установлению стипендий для ветеринаров на уровне медицинских и педагогических направлений. Важным показателем остается трудоустройство выпускников: до 75% получают работу, но сохраняется дисбаланс между количеством выпускников и потребностью в высококвалифицированных кадрах", – говорится в ответе.

В 2024-2025 учебном году выделено 1 335 образовательных грантов, включая 70 – на сокращенное обучение и 230 – для магистратуры. Объем бюджетных расходов – порядка 300 млрд тенге.

Бозумбаев подчеркнул, что прием студентов осуществляется в полном объеме, что подтверждает устойчивый спрос на специальность.

Ранее мы писали, что государственные ветеринарные лаборатории получат новое оборудование.