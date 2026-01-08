#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

Сохраняется дисбаланс: лишь 75% выпускников ветеринарного дела получают работу

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 12:33 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о принимаемых мерах по привлечению специалистов в аграрной сфере к работе в сельской местности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, для привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности по их специальностям Национальным аграрным научно-образовательным центром совместно с аграрными высшими учебными заведениями заключаются трехсторонние договоры с выпускниками, обучавшимися по государственному образовательному гранту.

"В трех аграрных вузах функционирует около 1 тыс. практических баз. На 2025 год штатная численность ветеринарных специалистов составляет 12510 единиц, из них вакантны 534 (4,2%). Ведется работа по увеличению сельской квоты до 70% и установлению стипендий для ветеринаров на уровне медицинских и педагогических направлений. Важным показателем остается трудоустройство выпускников: до 75% получают работу, но сохраняется дисбаланс между количеством выпускников и потребностью в высококвалифицированных кадрах", – говорится в ответе.

В 2024-2025 учебном году выделено 1 335 образовательных грантов, включая 70 – на сокращенное обучение и 230 – для магистратуры. Объем бюджетных расходов – порядка 300 млрд тенге.

Бозумбаев подчеркнул, что прием студентов осуществляется в полном объеме, что подтверждает устойчивый спрос на специальность.

Ранее мы писали, что государственные ветеринарные лаборатории получат новое оборудование.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
В Казахстане не будут вводить долгосрочную надбавку за работу в сельской местности
11:04, 05 января 2026
В Казахстане не будут вводить долгосрочную надбавку за работу в сельской местности
На 4 млн тенге оштрафовали подрядчика при строительстве дороги к российской границе
12:16, 10 ноября 2025
На 4 млн тенге оштрафовали подрядчика при строительстве дороги к российской границе
Возможность расширения программы "С дипломом в село" на моногорода прокомментировали в правительстве
11:44, 05 января 2026
Возможность расширения программы "С дипломом в село" на моногорода прокомментировали в правительстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: