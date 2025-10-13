#АЭС в Казахстане
Общество

Почему в медуниверситете Астаны закрыли кафедру детской анестезиологии

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос объяснил закрытие кафедры детской анестезиологии в медицинском университете "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутаты Мажилиса попросили объяснить целесообразность закрытия кафедры детской анестезиологии, интенсивной терапии и скорой неотложной помощи в столичном медуниверситете на фоне растущего дефицита врачей детского профиля.

"По информации Министерства здравоохранения, реорганизация кафедры анестезиологии и реанимации, а также кафедры детской анестезиологии, реанимации, скорой и неотложной помощи связана с необходимостью сокращения учебной нагрузки и оптимизации штата профессорско-преподавательского состава. При этом все ресурсы, включая кадровый и методический потенциал, сохранены и интегрированы в обновленную структуру. Несмотря на административное объединение, университет продолжает реализацию всех направлений подготовки специалистов по детскому профилю", – заверил Бозумбаев.

По информации Министерства науки и высшего образования, в рамках реализации государственных образовательных стандартов и типовых учебных программ стандарты компетенций по паллиативной медицине включены в содержание образовательных программ в системе непрерывного медицинского образования (НМО) для врачей различных специальностей.

"Образовательные модули соответствуют международным рекомендациям и национальным приоритетам в области оказания паллиативной помощи. Министерству здравоохранения поручено обсудить вопросы организации паллиативной помощи детям с депутатским корпусом с привлечением общественных организаций и экспертов по данному направлению", – отметил вице-премьер.

Ранее мы писали, что в Казахстане уже проведено 20 тысяч процедур ЭКО.

Азамат Сыздыкбаев
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: