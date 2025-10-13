Почему в медуниверситете Астаны закрыли кафедру детской анестезиологии
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в своем ответе на депутатский запрос объяснил закрытие кафедры детской анестезиологии в медицинском университете "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее депутаты Мажилиса попросили объяснить целесообразность закрытия кафедры детской анестезиологии, интенсивной терапии и скорой неотложной помощи в столичном медуниверситете на фоне растущего дефицита врачей детского профиля.
"По информации Министерства здравоохранения, реорганизация кафедры анестезиологии и реанимации, а также кафедры детской анестезиологии, реанимации, скорой и неотложной помощи связана с необходимостью сокращения учебной нагрузки и оптимизации штата профессорско-преподавательского состава. При этом все ресурсы, включая кадровый и методический потенциал, сохранены и интегрированы в обновленную структуру. Несмотря на административное объединение, университет продолжает реализацию всех направлений подготовки специалистов по детскому профилю", – заверил Бозумбаев.
По информации Министерства науки и высшего образования, в рамках реализации государственных образовательных стандартов и типовых учебных программ стандарты компетенций по паллиативной медицине включены в содержание образовательных программ в системе непрерывного медицинского образования (НМО) для врачей различных специальностей.
"Образовательные модули соответствуют международным рекомендациям и национальным приоритетам в области оказания паллиативной помощи. Министерству здравоохранения поручено обсудить вопросы организации паллиативной помощи детям с депутатским корпусом с привлечением общественных организаций и экспертов по данному направлению", – отметил вице-премьер.
