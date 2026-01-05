Сказочная белка в колпаке от фотографа из Алматы доказала, что без ИИ тоже красиво
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко продолжает радовать армию поклонников новыми красочным кадрами. На этот раз главным героем видео стала белочка в новогоднем колпаке, сообщает Zakon.kz.
Публикацию мастер разместил 4 января 2026 года на странице в Instagram.
"Новая серия новогодней алматинской белочки 2026. Это была очень милая съемка", – уточнил в описании Доценко.
Комментаторы сразу же оставили свои добрые отзывы. Однако кто-то выразил сомнения в реальности увиденного. Доценко же поспешил ответить:
"Никакого ИИ, только фотокамера, белочка и немного терпения".
- Это невероятно! Белка в новогоднем колпаке!
- А как вы на белку-то колпачок надели?! Сколько часов вам пришлось там провести, чтоб она настолько начала вам доверять? Модель – красавица, конечно.
- Уиии, какая милота. Как вы это делаете?! Я словно сказку посмотрела.
- Какая прелесть! Нет слов, одни эмоции.
- После кухонной суеты прилегла отдохнуть, открыла Instagram и сразу это видео попалось. Смотрела долго на эту красоту, мозг прям отдыхает.
- Это лучше, что можно увидеть в интернете! Шедевр! Очень интересно, как это вам удалось!
- Сказочный мир белок, – пишут пользователи Казнета.
31 декабря 2025 года Доценко по традиции опубликовал свои лучшие кадры за год. По его словам, это такой небольшой итог прожитого времени.
