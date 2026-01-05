#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Сказочная белка в колпаке от фотографа из Алматы доказала, что без ИИ тоже красиво

белочка, грызун, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:06 Фото: Zakon.kz
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко продолжает радовать армию поклонников новыми красочным кадрами. На этот раз главным героем видео стала белочка в новогоднем колпаке, сообщает Zakon.kz.

Публикацию мастер разместил 4 января 2026 года на странице в Instagram.

"Новая серия новогодней алматинской белочки 2026. Это была очень милая съемка", – уточнил в описании Доценко.

Комментаторы сразу же оставили свои добрые отзывы. Однако кто-то выразил сомнения в реальности увиденного. Доценко же поспешил ответить:

"Никакого ИИ, только фотокамера, белочка и немного терпения".
  • Это невероятно! Белка в новогоднем колпаке!
  • А как вы на белку-то колпачок надели?! Сколько часов вам пришлось там провести, чтоб она настолько начала вам доверять? Модель – красавица, конечно.
  • Уиии, какая милота. Как вы это делаете?! Я словно сказку посмотрела.
  • Какая прелесть! Нет слов, одни эмоции.
  • После кухонной суеты прилегла отдохнуть, открыла Instagram и сразу это видео попалось. Смотрела долго на эту красоту, мозг прям отдыхает.
  • Это лучше, что можно увидеть в интернете! Шедевр! Очень интересно, как это вам удалось!
  • Сказочный мир белок, – пишут пользователи Казнета.

31 декабря 2025 года Доценко по традиции опубликовал свои лучшие кадры за год. По его словам, это такой небольшой итог прожитого времени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пик Советов и Сириус попали в кадры фотографа из Алматы
14:08, 26 октября 2023
Пик Советов и Сириус попали в кадры фотографа из Алматы
Настоящий зимний снегопад и елки: фотограф показал сказочный Алматы
20:02, 19 декабря 2025
Настоящий зимний снегопад и елки: фотограф показал сказочный Алматы
"Глаз не оторвать!": известный фотограф показал сказочный Алматы в снегу
17:59, 11 декабря 2025
"Глаз не оторвать!": известный фотограф показал сказочный Алматы в снегу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: