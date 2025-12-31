Известный фотограф Казахстана собрал 12 лучших кадров 2025 года

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко по традиции в последний день года опубликовал свои лучшие кадры за год. По его словам, это такой небольшой итог прожитого времени, сообщает Zakon.kz.

Доценко подчеркивает, что жизнь и мир вокруг удивительно прекрасны – нужно лишь научиться это замечать.

"В этом году их получилось много: лошади на льняном поле, Луна в руках горняка из Актогая и Млечный путь, таинственно раскинувшийся над горами Келиншектау. И это лишь часть историй, которые мне удалось поймать в объектив". Дмитрий Доценко

Вы – просто волшебник! Очень высокохудожественные работы! И очень трудоемкие. И момент поймать, и оборудование подобрать, и ракурс, а главное – идею снимка найти и воплотить в жизнь.

Все кадра восхитительны. Спасибо вам за возможность посмотреть на нашу родину другими глазами.

Вы видите красоту везде. Процветания вам, – пишут подписчики.

Немного ранее Доценко поделился с казахстанцами роликом, на котором алматинская телебашня на закате буквально утопает в облаках.