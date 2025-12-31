#Казахстан в сравнении
Общество

Известный фотограф Казахстана собрал 12 лучших кадров 2025 года

деревья, вывеска, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 12:34 Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко по традиции в последний день года опубликовал свои лучшие кадры за год. По его словам, это такой небольшой итог прожитого времени, сообщает Zakon.kz.

Доценко подчеркивает, что жизнь и мир вокруг удивительно прекрасны – нужно лишь научиться это замечать.

"В этом году их получилось много: лошади на льняном поле, Луна в руках горняка из Актогая и Млечный путь, таинственно раскинувшийся над горами Келиншектау. И это лишь часть историй, которые мне удалось поймать в объектив".Дмитрий Доценко
  • Вы – просто волшебник! Очень высокохудожественные работы! И очень трудоемкие. И момент поймать, и оборудование подобрать, и ракурс, а главное – идею снимка найти и воплотить в жизнь.
  • Все кадра восхитительны. Спасибо вам за возможность посмотреть на нашу родину другими глазами.
  • Вы видите красоту везде. Процветания вам, – пишут подписчики.

Немного ранее Доценко поделился с казахстанцами роликом, на котором алматинская телебашня на закате буквально утопает в облаках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
