Настоящий зимний снегопад и елки: фотограф показал сказочный Алматы
Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram фотографа.
"Новогоднее настроение в Алматы. Вчера город накрыл красивый, настоящий зимний снегопад, и очень вовремя! Алматы уже преобразился к празднику: зажгли главную елку, улицы и площади наполнились светом. Я вышел на фотопрогулку по городу – Парк 28 панфиловцев, площадь Абая, улица Панфилова… Везде своя атмосфера и много уютных, праздничных инсталляций. Вечер получился по-настоящему волшебным. Я постарался сохранить эти мгновения в кадре и с радостью делюсь ими с вами", – написал Доценко под публикацией 19 декабря.
Также он обратился к своей аудитории с вопросом:
"А у вас уже появилось новогоднее настроение?"
Ответа фотографу долго ждать не пришлось. Большинство фолловеров поблагодарили Доценко за сказочные фото любимого города:
- "Сказка!"
- "Волшебно!"
- "Как открытка из детства".
- "Уау! Волшебно красиво!"
- "Какой у нас город красивый".
- "Новогодняя сказка во всей красе".
- "Чувствуется новогоднее настроение!"
- "Как же ты прекрасна, моя родная Алматы!"
- "С какой любовью сделаны все фотографии".
- "Красавица! Любимая! Спасибо вам огромное!"
- "Очень красивые и атмосферные фотографии!"
- "Потрясающе! Ваши фотографии такие невероятные".
- "Бывают такие моменты, в которые ныряешь, затаив дыхание и тонешь в них".
- "Что ни фото, то готовая открытка! Дмитрий, вы – творец шедевров! Спасибо за красоту!"
