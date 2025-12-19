#Казахстан в сравнении
Общество

Настоящий зимний снегопад и елки: фотограф показал сказочный Алматы

Алматы, праздничные инсталляции, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 20:02 Фото: Instagram/dots_foto
Накануне, 18 декабря 2025 года, в Алматы был снегопад и зажгли главную елку. Сказочными кадрами новогоднего города сегодня поделился известный фотограф из южной столицы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram фотографа.

"Новогоднее настроение в Алматы. Вчера город накрыл красивый, настоящий зимний снегопад, и очень вовремя! Алматы уже преобразился к празднику: зажгли главную елку, улицы и площади наполнились светом. Я вышел на фотопрогулку по городу – Парк 28 панфиловцев, площадь Абая, улица Панфилова… Везде своя атмосфера и много уютных, праздничных инсталляций. Вечер получился по-настоящему волшебным. Я постарался сохранить эти мгновения в кадре и с радостью делюсь ими с вами", – написал Доценко под публикацией 19 декабря.

Также он обратился к своей аудитории с вопросом:

"А у вас уже появилось новогоднее настроение?"

Ответа фотографу долго ждать не пришлось. Большинство фолловеров поблагодарили Доценко за сказочные фото любимого города:

  • "Сказка!"
  • "Волшебно!"
  • "Как открытка из детства".
  • "Уау! Волшебно красиво!"
  • "Какой у нас город красивый".
  • "Новогодняя сказка во всей красе".
  • "Чувствуется новогоднее настроение!"
  • "Как же ты прекрасна, моя родная Алматы!"
  • "С какой любовью сделаны все фотографии".
  • "Красавица! Любимая! Спасибо вам огромное!"
  • "Очень красивые и атмосферные фотографии!"
  • "Потрясающе! Ваши фотографии такие невероятные".
  • "Бывают такие моменты, в которые ныряешь, затаив дыхание и тонешь в них".
  • "Что ни фото, то готовая открытка! Дмитрий, вы – творец шедевров! Спасибо за красоту!"

В Алматы зажгли главную елку города – фоторепортаж

О том, какой будет погода в Алматы с 20 по 22 декабря 2025 года, можете узнать по ссылке.

