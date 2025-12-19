Настоящий зимний снегопад и елки: фотограф показал сказочный Алматы

Накануне, 18 декабря 2025 года, в Алматы был снегопад и зажгли главную елку. Сказочными кадрами новогоднего города сегодня поделился известный фотограф из южной столицы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие снимки были опубликованы в Instagram фотографа.

"Новогоднее настроение в Алматы. Вчера город накрыл красивый, настоящий зимний снегопад, и очень вовремя! Алматы уже преобразился к празднику: зажгли главную елку, улицы и площади наполнились светом. Я вышел на фотопрогулку по городу – Парк 28 панфиловцев, площадь Абая, улица Панфилова… Везде своя атмосфера и много уютных, праздничных инсталляций. Вечер получился по-настоящему волшебным. Я постарался сохранить эти мгновения в кадре и с радостью делюсь ими с вами", – написал Доценко под публикацией 19 декабря.

Также он обратился к своей аудитории с вопросом:

"А у вас уже появилось новогоднее настроение?"

Ответа фотографу долго ждать не пришлось. Большинство фолловеров поблагодарили Доценко за сказочные фото любимого города:

"Сказка!"

"Волшебно!"

"Как открытка из детства".

"Уау! Волшебно красиво!"

"Какой у нас город красивый".

"Новогодняя сказка во всей красе".

"Чувствуется новогоднее настроение!"

"Как же ты прекрасна, моя родная Алматы!"

"С какой любовью сделаны все фотографии".

"Красавица! Любимая! Спасибо вам огромное!"

"Очень красивые и атмосферные фотографии!"

"Потрясающе! Ваши фотографии такие невероятные".

"Бывают такие моменты, в которые ныряешь, затаив дыхание и тонешь в них".

"Что ни фото, то готовая открытка! Дмитрий, вы – творец шедевров! Спасибо за красоту!"

