#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-15°
$
512.16
594.72
6.57
События

Зимний Алматы глазами фотографа впечатлил казахстанцев

фотограф показал сказочные кадры зимы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 21:32 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко поделился новой подборкой фотографий заснеженного Алматы, сообщает Zakon.kz.

Снимки он опубликовал в Instagram.

"Этой зимой алматинцам не хватало снега, но сейчас его с лихвой компенсируют и мороз, и настоящая зимняя атмосфера. Красота – я люблю такую зиму, чтобы снег хрустел под ногами. Сделал несколько кадров города: новая подсветка гостиницы "Казахстан" особенно эффектно смотрится сквозь заснеженные ветви елей и сосен. А новогодние украшения на "Атакенте" – это отдельное удовольствие. Так что наслаждаемся зимой, до весны осталось всего шесть недель", – подписал пост фотограф.

Подписчики не только восхитились кадрами, но и сделали свои запросы для новых постов:

– Самый любимый, красивый, заснеженный, яркий, приветливый – город родной, Алматы!

– Дмитрий, вы можете на речку Есентай, будут очень красивые фотки между улиц Гоголя и Макатаева. Река течет где-то замерзшая, где-то водопадом стекает, где-то тянутся большие сосульки, где-то речки и озера, неописуемо красиво!

– Восхитительная красота на фото!!! Спасибо за шедевры!

Ранее популярный фотограф снял легендарный автобусный маршрут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф
16:16, 09 декабря 2023
Первый снег в Алматы запечатлел известный фотограф
Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа
22:33, 25 апреля 2024
Вознесенский собор и Центральная мечеть Алматы попали в объектив популярного фотографа
Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы
00:09, 23 января 2025
Волшебную зимнюю сказку показал популярный фотограф из Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: