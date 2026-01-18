Зимний Алматы глазами фотографа впечатлил казахстанцев
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко поделился новой подборкой фотографий заснеженного Алматы, сообщает Zakon.kz.
Снимки он опубликовал в Instagram.
"Этой зимой алматинцам не хватало снега, но сейчас его с лихвой компенсируют и мороз, и настоящая зимняя атмосфера. Красота – я люблю такую зиму, чтобы снег хрустел под ногами. Сделал несколько кадров города: новая подсветка гостиницы "Казахстан" особенно эффектно смотрится сквозь заснеженные ветви елей и сосен. А новогодние украшения на "Атакенте" – это отдельное удовольствие. Так что наслаждаемся зимой, до весны осталось всего шесть недель", – подписал пост фотограф.
Подписчики не только восхитились кадрами, но и сделали свои запросы для новых постов:
– Самый любимый, красивый, заснеженный, яркий, приветливый – город родной, Алматы!
– Дмитрий, вы можете на речку Есентай, будут очень красивые фотки между улиц Гоголя и Макатаева. Река течет где-то замерзшая, где-то водопадом стекает, где-то тянутся большие сосульки, где-то речки и озера, неописуемо красиво!
– Восхитительная красота на фото!!! Спасибо за шедевры!
Ранее популярный фотограф снял легендарный автобусный маршрут.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript