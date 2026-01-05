#Казахстан в сравнении
Общество

Ответственных за безопасность зданий назвали в акимате Астаны

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:18 Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны ответили на запрос нашей редакции касательно ответственности за безопасность жилых зданий города, передает корреспондент Zakon.kz.

После смертельного обрушения фасада в столице, после которого погибла молодая девушка-фельдшер, мы решили узнать у акимата, кто несет ответственность за состояние жилых домов.

"Ответственность за содержание и безопасную эксплуатацию общего имущества, включая фасады зданий, возлагается на собственников помещений и формы управления объектами кондоминиума – это ОСИ, КСК, управляющие компании. В случае выявления нарушений по результатам проверки управлением жилья и жилищной инспекции выдается предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого подлежит обязательному выполнению со стороны ОСИ, КСК или управляющих компаний", – говорится в ответе.

Срок исполнения предписаний определяется с учетом обстоятельств, но составляет не менее 10 календарных дней со дня вручения. Контроль за исполнением предписаний осуществляет управление в установленном порядке.

"Ответственность за содержание и безопасность общего имущества, включая фасады, возложена на собственников через выбранную форму и субъект управления. В свою очередь данный порядок регулируется нормами Предпринимательского кодекса РК, Кодекса РК об административных правонарушениях, жилищного законодательства РК", – добавили в акимате.

Ранее мы писали, что акимат Астаны начал проверку ОСИ одного из жилых комплексов столицы.

Азамат Сыздыкбаев
