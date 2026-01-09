#Казахстан в сравнении
Общество

Кто должен оплачивать ремонт аварийных зданий

В Министерстве промышленности и строительства в ответ на запрос нашей редакции озвучили механизм проведения ремонта аварийных зданий, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что согласно жилищному законодательству, фасады домов относятся к общему имуществу объекта кондоминиума, бремя содержания по которому несут сами собственники.

"По республике действует программа проведения капитального ремонта за счет республиканского и местного бюджетов. На основании протокола общего собрания и заключения технической экспертизы собственники могут подать заявление в местный исполнительный орган для проведения капитального ремонта", – говорится в ответе.

Также сообщается, что проверка введенных в эксплуатацию объектов на предмет несоблюдения государственных нормативов и в отклонении от проекта осуществляется органами государственного архитектурно-строительного контроля соответствующих акиматов на основании обращений граждан по конкретным фактам нарушений.

Ранее мы писали, что в Минпроме пообещали принять меры по предотвращению обрушения фасадов зданий. 8 ноября 2025 года по пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.

Азамат Сыздыкбаев
