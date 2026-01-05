#Казахстан в сравнении
Общество

Акимат Астаны начал проверку ОСИ одного из жилых комплексов столицы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:20 Фото: pixabay
В акимате Астаны ответили на запрос нашей редакции касательно возможности проведения проверок зданий города на предмет безопасности после трагического падения фасада одного из жилых домов, передает корреспондент Zakon.kz.

В акимате заявили, что проведение проверок зданий в городе не осуществляется по заранее утвержденному графику.

"Проверки проводятся внепланово и только при наличии оснований, а именно при поступлении обращений физических и юридических лиц либо обращений государственных органов. В связи с этим конкретные сроки начала проверок заранее не определяются и зависят от наличия соответствующих обращений. Проверки осуществляются в отношении субъектов управления и управления объектами кондоминиума – ОСИ, КСК и управляющих компаний", – говорится в ответе.

В ходе проверки оценивается состояние общедомового имущества, соблюдение требований жилищного законодательства, наличие и соответствие документации.

"По результатам проверки при выявлении нарушений выдается предписание об их устранении, исполнение которого находится на контроле управления жилья и жилищной инспекции. Одна из таких проверок проводится сотрудниками управления в настоящее время", – сообщили в акимате.

8 ноября 2025 года по пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.

Азамат Сыздыкбаев
