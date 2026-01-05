Опасные праздники в Алматы: кто пострадал от салютов и петард

В новогодние праздники служба скорой медицинской помощи Алматы работала без сбоев. С 31 декабря 2025 года по 4 января 2026 года медики приняли более 11 тысяч обращений, сообщил Zakon.kz заместитель директора службы Андрей Ложкин.

На пресс-конференции Региональной службы коммуникаций города специалист также рассказал, что всего поступило 11 158 звонков, из которых выполнено 10 059 вызовов.

Традиционно наименьшая нагрузка пришлась на новогоднюю ночь – около 1 900 вызовов, что на 600 меньше среднесуточного показателя.

Особое внимание медики уделяли травмам, связанным с пиротехникой.

В этом году зафиксировано 20 таких случаев, включая 11 детей, самому младшему – 4 года.

Десять пострадавших были госпитализированы, семеро обратились за помощью самостоятельно, трое отказались от госпитализации из-за незначительных травм.

19 декабря 2025 года Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обращалось к гражданам с важным предупреждением по использованию пиротехнических изделий.