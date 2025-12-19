#Казахстан в сравнении
Общество

Пиротехника под запретом? МВД предупредило казахстанцев перед Новым годом

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 12:01 Фото: pexels
Сегодня, 19 декабря 2025 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к гражданам с важным предупреждением по использованию пиротехнических изделий, сообщает Zakon.kz.

Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова рассказала, что в период проведения новогодних праздников по стране проводится ОПМ "Пиротехника". Цель – обеспечение общественной безопасности и соблюдение физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических изделий.

По ее словам, для проведения мероприятия создано более 1 тыс. совместных рейдовых групп, которыми проведено более 2 тыс. рейдовых мероприятий. В результате выявлено порядка 90 нарушений правил оборота пиротехнических изделий, из которых:

  • за незаконную торговлю товарами – 84 факта,
  • за применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающих покой физических лиц – 5 фактов.
"У нарушителей изъято свыше 705 штук и порядка 100 коробок несертифицированной пиротехнической продукции. Хотим обратить внимание граждан. В целях безопасности необходимо покупать пиротехнические изделия исключительно в специализированных магазинах, в стационарных торговых павильонах, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности. При покупке пиротехники, то есть петард, фейерверков, бенгальских огней, необходимо требовать от продавцов сертификат соответствия на продукцию. Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на государственном и русском языках", – предупредила Актоты Боранова казахстанцев.

Также при ознакомлении с инструкцией она призвала обязательно обратить внимание на срок хранения продукции.

"Если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя. Желаем безопасных праздничных дней. Безопасность начинается там, где соблюдаются правила", – заключила Актоты Боранова.

15 декабря 2025 года в полиции (ДП) области Абай разъяснили, какие фейерверки можно запускать гражданам, а за какие – накажут.

А 18 декабря о штрафах за фейерверки высказались в Министерстве внутренних дел Казахстана.

