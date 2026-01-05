#Казахстан в сравнении
Общество

Как в Казахстане будут использовать биометрию

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:12 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по внедрению биометрической идентификации казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в соответствии с проектом Цифрового кодекса биометрическая аутентификация осуществляется с применением национальной системы биометрической аутентификации в соответствии с правилами ее функционирования и подключения, утвержденными уполномоченным органом.

"Наряду с этим в рамках проекта Цифрового кодекса планируется разработка правил функционирования и подключения к Национальной системе биометрической аутентификации, в рамках которых будут учтены алгоритмы сбора, хранения и удаления биометрических данных. На сегодняшний день в Казахстане уже действует механизм, который допускает проведение проверок и применение мер административной ответственности. Кроме того, МИИЦР уполномочен на рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам персональных данных и их защиты, дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 79 КоАП РК, а также на проведение внеплановых проверок", – говорится в ответе.

При этом за нарушение требований законодательства в сфере защиты персональных данных предусмотрена административная ответственность в размере от 30 до 2000 МРП.

Ранее мы писали, что Казахстан ужесточает правила кибербезопасности.

Азамат Сыздыкбаев
