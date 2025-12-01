#АЭС в Казахстане
Общество

Минцифры подготовило поправки в сфере защиты персональных данных

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 16:51 Фото: pixabay
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о проведенном обсуждении усиления ответственности за распространение персональных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

В обсуждении участвовали представители заинтересованных государственных органов. В частности, обсуждалось введение оборотных штрафов – денежное взыскание, размер которого рассчитывается в процентах от оборота (выручки) компании-нарушителя.

"По итогам первого заседания госорганы не поддержали эту инициативу. Также в рамках законопроекта об искусственном интеллекте предлагалось внести изменения в статью 147 Уголовного кодекса РК, дополнив ее новым квалифицирующим составом, предусматривающим уголовную ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. Однако депутаты Мажилиса Парламента РК данные поправки не поддержали", – говорится в ответе.

Кроме того, по его словам, в настоящее время разработаны изменения в Закон РК "О персональных данных и их защите" в части усиления мер защиты персональных данных. В частности, предусматривается внедрение методов "маскирования и хеширования" персональных данных.

"Также подготовлены поправки в Правила осуществления мер по защите персональных данных владельцем и (или) оператором, а также третьим лицом. Поправки касаются введения биометрической аутентификации для баз данных, содержащих более 100 000 персональных записей. В настоящее время поправки к Правилам находятся на стадии согласования в Министерстве юстиции РК", – добавил Мадиев.

Ранее Мадиев в своем ответе на депзапрос рассказал о проводимой работе в сфере защиты персональных данных казахстанцев.

Азамат Сыздыкбаев
На 10,6 млн тенге оштрафованы организации и чиновники за нарушения в защите персональных данных
На 10,6 млн тенге оштрафованы организации и чиновники за нарушения в защите персональных данных
На защиту персональных данных казахстанцев подключили "белых" хакеров
На защиту персональных данных казахстанцев подключили "белых" хакеров
Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане
Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане
