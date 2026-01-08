#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

Аудит кибербезопасности начнут проводить в Казахстане

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:21 Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о принятых и запланированных мерах в сфере обеспечения кибербезопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что для обеспечения кибербезопасности страны создана экосистема, в которой участвуют как государственные органы, так и частный сектор.

"В частности, техническая защита обеспечивается Национальным координационным центром информационной безопасности (НКЦИБ), Государственным оперативным центром (ГОЦИБ), Отраслевым центром информационной безопасности в финансовом секторе и частными Оперативными центрами информационной безопасности (ОЦИБ). Для оперативного обмена информацией об инцидентах выстроена взаимосвязь между НКЦИБ и ОЦИБ, где специалисты ведут постоянный мониторинг информационной безопасности и оказывают поддержку владельцам государственных систем и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры", – говорится в ответе.

Кроме того, для обеспечения безопасности персональных данных функционирует государственный сервис контроля доступа к персональным данным, позволяющий гражданам контролировать доступ к своим данным путем предоставления разрешения или отказа в доступе к данным.

"В рамках Цифрового кодекса планируется актуализация законодательства в сфере защиты персональных данных путем усиления ответственности, введения аудита кибербезопасности и другие меры. Таким образом, комплекс принимаемых мер направлен на формирование устойчивой, безопасной и прозрачной цифровой экосистемы, основанной на доверии и надежной защите государственных цифровых систем", – добавил Мадиев.

Ранее принять меры против киберугроз поручил глава государства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Какие дома в Казахстане должны проверять пожарные
11:48, Сегодня
Какие дома в Казахстане должны проверять пожарные
Как в Казахстане будут использовать биометрию
14:12, 05 января 2026
Как в Казахстане будут использовать биометрию
Минцифры подготовило поправки в сфере защиты персональных данных
16:51, 01 декабря 2025
Минцифры подготовило поправки в сфере защиты персональных данных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: