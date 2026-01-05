#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Алматы накроют туман и потепление, Астану – снег с метелью: прогноз погоды на 6, 7, 8 января

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 6, 7 и 8 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются снег, метель и гололед, а Алматы и Шымкент накроют туман и потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 6 января: переменная облачность, снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -2-4°С.
  • 7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -10-12°С.
  • 8 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -10-12°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.
  • 7 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.
  • 8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 6 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
  • 7 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.
  • 8 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 14:16
От оттепелей до -35°C: каким будет январь в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что с 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Потепление, дожди, снег: обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 4-6 января
14:57, 03 января 2026
Потепление, дожди, снег: обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 4-6 января
Снег отменяется в Алматы: появился обновленный прогноз на 6-8 декабря
16:28, 05 декабря 2025
Снег отменяется в Алматы: появился обновленный прогноз на 6-8 декабря
Астану ждет метель, Алматы – дожди и снег, а Шымкент – тепло до +8°C: прогноз на ближайшие три дня
14:11, 23 декабря 2025
Астану ждет метель, Алматы – дожди и снег, а Шымкент – тепло до +8°C: прогноз на ближайшие три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: