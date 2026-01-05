Алматы накроют туман и потепление, Астану – снег с метелью: прогноз погоды на 6, 7, 8 января

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 6, 7 и 8 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются снег, метель и гололед, а Алматы и Шымкент накроют туман и потепление, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 6 января: переменная облачность, снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°С, днем -2-4°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -10-12°С.

8 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -10-12°С. Прогноз погоды по Алматы 6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 6 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.

8 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С. Материал по теме От оттепелей до -35°C: каким будет январь в Казахстане Ранее синоптики сообщили, что с 6 по 8 января 2026 года на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые принесут очередную порцию осадков.

