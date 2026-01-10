Астану накроют метели, в Алматы – дожди: прогноз погоды на три дня

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 11, 12 и 13 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 11 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер южных направлений ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -1+1°С.

12 января: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.

13 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -11-13°С. Прогноз погоды в Алматы 11 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

12 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

13 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С. Прогноз погоды в Шымкенте 11 января: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С.

12 января: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.

13 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С. Ранее в Астане и 15 регионах РК объявили штормовое предупреждение на воскресенье.



