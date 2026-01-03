Потепление, дожди, снег: обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту на 4-6 января

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 4, 5 и 6 января 2026 года. Из него следует, что в Астане ожидаются метель и мороз до -14°С, в Алматы и Шымкенте – дожди, снег и потепление до +5°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 4 января: облачно, снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6-8°С.

5 января: переменная облачность, ночью снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -7-9°С.

6 января: переменная облачность, утром и днем снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -5-7°С. Прогноз погоды по Алматы 4 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

5 января: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 4 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +1+3°С

5 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С. Материал по теме От оттепелей до -35°C: каким будет январь в Казахстане Ранее стало известно, что новый циклон обрушится на Казахстан, в связи с чем погода резко поменяется 3-5 января 2026 года.

