В Астане обильный снегопад – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

В Астане продолжается обильный снегопад, наблюдается гололед. Коммунальные службы города работают круглосуточно и без остановок.

Как передает официальный сайт столичного акимата, за минувшую ночь с территории города на специальные снежные полигоны 2 095 рейсами вывезено более 30 тысяч кубометров снега.

С утра 6 февраля к уборке города от снега привлечено 3 128 дорожных рабочих и 1 768 единиц спецтехники.

Фото: акимат города Астаны

Всего с начала зимнего сезона из столицы на снежные полигоны 264 199 рейсами вывезено 3 млн 715 тыс. 837 кубометров снега.

В связи с особенностями погодных условий, при которых в дневное время в городе сохраняется плюсовая температура и тает снег, а ночью резко холодает, на дорогах и тротуарах образуется гололед.

Фото: акимат города Астаны

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью.

Эти работы осуществляются круглосуточно, без перерывов.

По данным РГП "Казгидромет", 6 февраля в Астане сохранятся сильные осадки преимущественно в виде снега, гололед.

Ночью и утром прогнозируют туман, днем – низовую метель. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Фото: акимат города Астаны

Температура воздуха ночью и днем -1-3°С, днем – с дальнейшим понижением.

Низовую метель и снег прогнозируют и 7 февраля. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -14-16°С.

Акимат Астаны призывает жителей быть осторожными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Фото: акимат города Астаны

В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.