Политика

Подписан Меморандум: Токаев провел встречу с губернатором Токио Юрико Коикэ

Президент Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 08:27 Фото: Акорда
19 декабря Ксым-Жомарт Токаев и губернатор Токио Юрико Коикэ обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, технологий Smart city, искусственного интеллекта, устойчивого развития города, внедрения инновационных решений в городское управление, сообщает Zakon.kz.

Также были рассмотрены вопросы создания более комфортной, экологичной, безопасной и инклюзивной среды для жителей и гостей мегаполисов.

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что видит большой потенциал в сотрудничестве двух столиц по интеграции искусственного интеллекта в городское управление.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена концепция Smart city города Токио, которая подразумевает использование передовых технологий для повышения качества жизни, эффективности управления и устойчивого развития.

В присутствии президента аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами Казахстана и Японии. 

Фото: Акорда

Ранее стало известно, сколько документов подписали по итогам переговоров Токаев и премьер-министр Японии.

Аксинья Титова
