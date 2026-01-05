#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Происшествия

14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 11:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы с 30 декабря 2025 года разыскивают 14-летнего Тиграна Шибаева. К поиску привлечены сотрудники подразделений полиции и волонтерские организации, сообщает Zakon.kz.

По данным отряда быстрого реагирования "Когам", юноша вышел из дома в черной куртке и джинсах, белой футболке. На ногах были темно-синие кроссовки.

На запрос корреспондента Zakon.kz 5 января 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что по факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело.

"Для координации поисковых мероприятий создана специальная следственно-оперативная группа. К работе привлечены сотрудники подразделений полиции и волонтерские организации".Пресс-служба ДП Алматы

Также правоохранители подчеркивают, что ранее подросток неоднократно уходил из дома.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его установление и возвращение домой".Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка призывают граждан при наличии любой информации, способной помочь в поисках, незамедлительно сообщить на пульт "102".

Ранее мы рассказывали, что из России экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества в особо крупном размере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
14-летняя школьница пропала в Талдыкоргане
13:24, 30 декабря 2023
14-летняя школьница пропала в Талдыкоргане
Из Талдыкоргана в Алматы: неделя ушла на поиски школьницы-путешественницы
10:46, 18 января 2024
Из Талдыкоргана в Алматы: неделя ушла на поиски школьницы-путешественницы
Пропал 29-летний алматинец: поиски ведут в горах и на склонах Шымбулака
17:51, 13 августа 2025
Пропал 29-летний алматинец: поиски ведут в горах и на склонах Шымбулака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: