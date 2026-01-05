14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю

В Алматы с 30 декабря 2025 года разыскивают 14-летнего Тиграна Шибаева. К поиску привлечены сотрудники подразделений полиции и волонтерские организации, сообщает Zakon.kz.

По данным отряда быстрого реагирования "Когам", юноша вышел из дома в черной куртке и джинсах, белой футболке. На ногах были темно-синие кроссовки.

На запрос корреспондента Zakon.kz 5 января 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что по факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело.

"Для координации поисковых мероприятий создана специальная следственно-оперативная группа. К работе привлечены сотрудники подразделений полиции и волонтерские организации". Пресс-служба ДП Алматы

Также правоохранители подчеркивают, что ранее подросток неоднократно уходил из дома.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его установление и возвращение домой". Пресс-служба ДП Алматы

Стражи порядка призывают граждан при наличии любой информации, способной помочь в поисках, незамедлительно сообщить на пульт "102".

