14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю
По данным отряда быстрого реагирования "Когам", юноша вышел из дома в черной куртке и джинсах, белой футболке. На ногах были темно-синие кроссовки.
На запрос корреспондента Zakon.kz 5 января 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что по факту исчезновения несовершеннолетнего жителя Управлением полиции Жетысуского района возбуждено розыскное дело.
"Для координации поисковых мероприятий создана специальная следственно-оперативная группа. К работе привлечены сотрудники подразделений полиции и волонтерские организации".Пресс-служба ДП Алматы
Также правоохранители подчеркивают, что ранее подросток неоднократно уходил из дома.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его установление и возвращение домой".Пресс-служба ДП Алматы
Стражи порядка призывают граждан при наличии любой информации, способной помочь в поисках, незамедлительно сообщить на пульт "102".
