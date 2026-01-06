#Казахстан в сравнении
Общество

Наркотики, оружие, валюта: КНБ раскрыл масштабы нарушений на границе Казахстана

граница, пограничники, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:52 Фото: YouTube/shekaraknb_kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 6 января 2026 года, предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в течение 2025 года во взаимодействии с компетентными органами:

– Привлечено к ответственности более 52 тыс. нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве.

– Предотвращено 17 541 факт незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 344 факта (свыше 1,5 тонны);
  • оружия и боеприпасов – 847 фактов;
  • религиозной литературы – 315 фактов;
  • ГСМ – 5900 фактов;
  • товаров народного потребления – 8083 факта;
  • валюты – 2052 факта.

– Пресечено 607 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, в результате изъято:

  • плавательных средств – 226 единиц;
  • орудий браконьерского лова – 580 км сетей;
  • рыб осетровых видов – 2376 штук;
  • рыб частиковых видов – 7193 штуки;
  • тюленей – 24 штуки.
"Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 75 млрд тенге".Пресс-служба КНБ РК

Также сообщается, что в течение года Погранслужбой КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами и правоохранительными органами Казахстана принято участие в:

  • 48 пограничных операциях,
  • 2 межведомственных операциях (противодействие незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции),
  • 5 международных операциях (в рамках ШОС, СКПВ, пресечение противоправной деятельности в акватории Каспийского моря).

26 декабря 2025 года стало известно, что КНБ получает новые полномочия. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
