Наркотики, оружие, валюта: КНБ раскрыл масштабы нарушений на границе Казахстана

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 6 января 2026 года, предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в течение 2025 года во взаимодействии с компетентными органами:

– Привлечено к ответственности более 52 тыс. нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве.

– Предотвращено 17 541 факт незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 344 факта (свыше 1,5 тонны);

оружия и боеприпасов – 847 фактов;

религиозной литературы – 315 фактов;

ГСМ – 5900 фактов;

товаров народного потребления – 8083 факта;

валюты – 2052 факта.

– Пресечено 607 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, в результате изъято:

плавательных средств – 226 единиц;

орудий браконьерского лова – 580 км сетей;

рыб осетровых видов – 2376 штук;

рыб частиковых видов – 7193 штуки;

тюленей – 24 штуки.

"Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 75 млрд тенге". Пресс-служба КНБ РК

Также сообщается, что в течение года Погранслужбой КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами и правоохранительными органами Казахстана принято участие в:

48 пограничных операциях,

2 межведомственных операциях (противодействие незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции),

5 международных операциях (в рамках ШОС, СКПВ, пресечение противоправной деятельности в акватории Каспийского моря).

26 декабря 2025 года стало известно, что КНБ получает новые полномочия. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.