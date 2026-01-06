Наркотики, оружие, валюта: КНБ раскрыл масштабы нарушений на границе Казахстана
Фото: YouTube/shekaraknb_kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 6 января 2026 года, предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы в прошлом году, сообщает Zakon.kz.
Так, в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в течение 2025 года во взаимодействии с компетентными органами:
– Привлечено к ответственности более 52 тыс. нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве.
– Предотвращено 17 541 факт незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:
- наркотических средств – 344 факта (свыше 1,5 тонны);
- оружия и боеприпасов – 847 фактов;
- религиозной литературы – 315 фактов;
- ГСМ – 5900 фактов;
- товаров народного потребления – 8083 факта;
- валюты – 2052 факта.
– Пресечено 607 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, в результате изъято:
- плавательных средств – 226 единиц;
- орудий браконьерского лова – 580 км сетей;
- рыб осетровых видов – 2376 штук;
- рыб частиковых видов – 7193 штуки;
- тюленей – 24 штуки.
"Общая сумма предотвращенного ущерба составила более 75 млрд тенге".Пресс-служба КНБ РК
Также сообщается, что в течение года Погранслужбой КНБ во взаимодействии с иностранными партнерами и правоохранительными органами Казахстана принято участие в:
- 48 пограничных операциях,
- 2 межведомственных операциях (противодействие незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции),
- 5 международных операциях (в рамках ШОС, СКПВ, пресечение противоправной деятельности в акватории Каспийского моря).
26 декабря 2025 года стало известно, что КНБ получает новые полномочия. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
