Происшествия

Задержание иностранцев, провоз оружия и ГСМ: что творилось на границе Казахстана в сентябре

Контрольно-пропускной пункт Ак-Жол, Контрольно-пропускной пункт Кордай, КПП Ак-Жол, КПП Кордай, пункт пропуска, пункты пропуска, пограничная служба Кыргызстана, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 10:15 Фото: gov.kg
В пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 1 октября 2025 года, предоставили информацию о результатах своей деятельности, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в сентябре текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 4634 нарушителя законодательства РК в пограничном пространстве, из них 3954 иностранных гражданина.

Также сообщается, что предотвращено 1349 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:

  • оружия, боеприпасов – 45 фактов (1 ед. травматического, 2 ед. пневматического, 54 ед. холодного оружия, 12 ед. охолощенных автоматов "АК-74" и 101 боеприпас);
  • ГСМ – 478 фактов на сумму свыше 25 млн тенге;
  • товаров народного потребления – 657 фактов на сумму более 1,6 млрд тенге;
  • валюты – 180 фактов на сумму более 1,9 млрд тенге.

Вместе с тем пресечено 103 факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

  • плавательных средств – 15 ед.;
  • орудий браконьерского лова – более 30 км сетей;
  • рыб осетровых видов – 162 шт. (643 кг),
  • сумма предотвращенного ущерба составила более 258 млн тенге.
"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений".Пресс-служба КНБ

Кроме того, в Погранслужбе напомнили, что в связи с празднованием в Китае Дня образования КНР с 1 по 3 октября и Праздника середины осени 6 октября пропуск лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска "Майкапчагай", "Бахты", "Достык", "Нурлы жол" и "Калжат" в указанные дни осуществляться не будет.

"При этом железнодорожные пункты пропуска "Достык" и "Алтынколь" будут работать в штатном режиме. Иные ограничительные меры на Государственной границе не вводились".Пресс-служба КНБ

29 сентября 2025 года стало известно, что в 12 регионах Казахстана КНБ провел спецоперации, в результате которых были изъяты автоматы, гранаты и тысячи патронов. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
