Задержание иностранцев, провоз оружия и ГСМ: что творилось на границе Казахстана в сентябре

В пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 1 октября 2025 года, предоставили информацию о результатах своей деятельности, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в сентябре текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 4634 нарушителя законодательства РК в пограничном пространстве, из них 3954 иностранных гражданина.

Также сообщается, что предотвращено 1349 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:

оружия, боеприпасов – 45 фактов (1 ед. травматического, 2 ед. пневматического, 54 ед. холодного оружия, 12 ед. охолощенных автоматов "АК-74" и 101 боеприпас);

ГСМ – 478 фактов на сумму свыше 25 млн тенге;

товаров народного потребления – 657 фактов на сумму более 1,6 млрд тенге;

валюты – 180 фактов на сумму более 1,9 млрд тенге.

Вместе с тем пресечено 103 факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:

плавательных средств – 15 ед.;

орудий браконьерского лова – более 30 км сетей;

рыб осетровых видов – 162 шт. (643 кг),

сумма предотвращенного ущерба составила более 258 млн тенге.

"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений". Пресс-служба КНБ

Кроме того, в Погранслужбе напомнили, что в связи с празднованием в Китае Дня образования КНР с 1 по 3 октября и Праздника середины осени 6 октября пропуск лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска "Майкапчагай", "Бахты", "Достык", "Нурлы жол" и "Калжат" в указанные дни осуществляться не будет.

"При этом железнодорожные пункты пропуска "Достык" и "Алтынколь" будут работать в штатном режиме. Иные ограничительные меры на Государственной границе не вводились". Пресс-служба КНБ

