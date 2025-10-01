Задержание иностранцев, провоз оружия и ГСМ: что творилось на границе Казахстана в сентябре
Отмечается, что в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в сентябре текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 4634 нарушителя законодательства РК в пограничном пространстве, из них 3954 иностранных гражданина.
Также сообщается, что предотвращено 1349 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:
- оружия, боеприпасов – 45 фактов (1 ед. травматического, 2 ед. пневматического, 54 ед. холодного оружия, 12 ед. охолощенных автоматов "АК-74" и 101 боеприпас);
- ГСМ – 478 фактов на сумму свыше 25 млн тенге;
- товаров народного потребления – 657 фактов на сумму более 1,6 млрд тенге;
- валюты – 180 фактов на сумму более 1,9 млрд тенге.
Вместе с тем пресечено 103 факта браконьерства в акватории Каспия, а также изъято:
- плавательных средств – 15 ед.;
- орудий браконьерского лова – более 30 км сетей;
- рыб осетровых видов – 162 шт. (643 кг),
- сумма предотвращенного ущерба составила более 258 млн тенге.
"Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений".Пресс-служба КНБ
Кроме того, в Погранслужбе напомнили, что в связи с празднованием в Китае Дня образования КНР с 1 по 3 октября и Праздника середины осени 6 октября пропуск лиц и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска "Майкапчагай", "Бахты", "Достык", "Нурлы жол" и "Калжат" в указанные дни осуществляться не будет.
"При этом железнодорожные пункты пропуска "Достык" и "Алтынколь" будут работать в штатном режиме. Иные ограничительные меры на Государственной границе не вводились".Пресс-служба КНБ
29 сентября 2025 года стало известно, что в 12 регионах Казахстана КНБ провел спецоперации, в результате которых были изъяты автоматы, гранаты и тысячи патронов. Подробнее об этом – здесь.