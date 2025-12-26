#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Политика

КНБ получает новые полномочия: Токаев подписал указ

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 09:06 Фото: Zakon.kz
25 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления". Об этом стало известно с сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:

"Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями".

Вместе с тем правительству совместно с КНБ в установленном законодательством РК порядке поручено обеспечить:

  • разработку необходимых законодательных поправок;
  • принятие иных мер по реализации настоящего указа.
"Комитету национальной безопасности Республики Казахстан внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 09:06
Токаев постановил реорганизовать Антикор

18 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии
15:01, 18 марта 2025
Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
09:23, 14 марта 2023
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о либерализации экономики
17:46, 10 мая 2024
Токаев подписал указ о либерализации экономики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: