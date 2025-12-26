КНБ получает новые полномочия: Токаев подписал указ

25 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления". Об этом стало известно с сайта Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:

" Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями".

Вместе с тем правительству совместно с КНБ в установленном законодательством РК порядке поручено обеспечить:

разработку необходимых законодательных поправок;

принятие иных мер по реализации настоящего указа.

"Комитету национальной безопасности Республики Казахстан внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

