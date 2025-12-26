КНБ получает новые полномочия: Токаев подписал указ
Как следует из документа, в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления президент постановил:
"Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями".
Вместе с тем правительству совместно с КНБ в установленном законодательством РК порядке поручено обеспечить:
- разработку необходимых законодательных поправок;
- принятие иных мер по реализации настоящего указа.
"Комитету национальной безопасности Республики Казахстан внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект указа президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.
Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента РК.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
