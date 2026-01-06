#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Надо переходить от слов к делу: Олжас Бектенов потребовал реальных результатов вместо отчетов

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:38 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 6 января 2026 года на заседании правительства обратился к государственным органам, призвав подходить к решению всех вопросов прагматично, максимально экономить бюджетные средства и обеспечивать конкретный результат, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов подчеркнул, что программное интервью президента ставит задачи на ближайшую перспективу.

"Всем центральным и местным государственным органам, национальным компаниям необходимо приложить все усилия для их успешной реализации. Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат. Отчеты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это все просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать эти вопросы", – озвучил премьер-министр.

Он также поручил своим заместителям координировать работу по исполнению поручений президента по своим направлениям.

5 января 2026 года в газете Turkistan вышло интервью Касым-Жомарта Токаева, в котором президент заявил, что Казахстан вступил в новый этап модернизации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону: премьер о цифровизации
11:27, Сегодня
Казахстанцы до сих пор отправляют показания счетчиков по телефону: премьер о цифровизации
Олжас Бектенов: Если играть, то в казахстанские игры
12:22, 21 января 2025
Олжас Бектенов: Если играть, то в казахстанские игры
Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства
14:02, 11 ноября 2025
Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: