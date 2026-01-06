Надо переходить от слов к делу: Олжас Бектенов потребовал реальных результатов вместо отчетов

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов 6 января 2026 года на заседании правительства обратился к государственным органам, призвав подходить к решению всех вопросов прагматично, максимально экономить бюджетные средства и обеспечивать конкретный результат, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов подчеркнул, что программное интервью президента ставит задачи на ближайшую перспективу. "Всем центральным и местным государственным органам, национальным компаниям необходимо приложить все усилия для их успешной реализации. Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат. Отчеты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это все просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать эти вопросы", – озвучил премьер-министр. Он также поручил своим заместителям координировать работу по исполнению поручений президента по своим направлениям. 5 января 2026 года в газете Turkistan вышло интервью Касым-Жомарта Токаева, в котором президент заявил, что Казахстан вступил в новый этап модернизации.

