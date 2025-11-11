Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 ноября 2025 года высказался об обеспечении населения лекарствами, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов указал на важность увеличения количества и ассортимента собственных лекарственных средств. Для этого, по его словам, внедрен упрощенный механизм регистрации лекарств и медицинских изделий.

"Регистрация в Казахстане нового препарата сократилась с 2-5 лет до 100 рабочих дней. Это, безусловно, повышает доступность нашего населения к самым новым препаратам, методам лечения и диагностики. Кроме того, внедрен дополнительный формат контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий, предусматривающий их выборочный закуп с рынка и отбор из организаций здравоохранения. Такой подход предотвратит появление контрафактной продукции на внутреннем рынке", – заверил он.

Глава правительства добавил, что сейчас внедряется информационная система, которая позволяет вести постоянный мониторинг и учет наличия лекарств в реальном времени.

"Надо выстроить систему, где выписанное лекарство обязательно будет в наличии в аптеках с надлежащим качеством и доступной ценой. Министерству здравоохранения совместно с СК-Фармация и акиматами поручаю обеспечить своевременный закуп и бесперебойную поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год. Министерству здравоохранения совместно с антимонопольным органом принять меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные препараты в розничном сегменте", – поручил премьер-министр.

