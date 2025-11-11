#Народный юрист
Общество

Олжас Бектенов поручил не допустить роста цен на лекарства

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 14:02 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 ноября 2025 года высказался об обеспечении населения лекарствами, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов указал на важность увеличения количества и ассортимента собственных лекарственных средств. Для этого, по его словам, внедрен упрощенный механизм регистрации лекарств и медицинских изделий.

"Регистрация в Казахстане нового препарата сократилась с 2-5 лет до 100 рабочих дней. Это, безусловно, повышает доступность нашего населения к самым новым препаратам, методам лечения и диагностики. Кроме того, внедрен дополнительный формат контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий, предусматривающий их выборочный закуп с рынка и отбор из организаций здравоохранения. Такой подход предотвратит появление контрафактной продукции на внутреннем рынке", – заверил он.

Глава правительства добавил, что сейчас внедряется информационная система, которая позволяет вести постоянный мониторинг и учет наличия лекарств в реальном времени.

"Надо выстроить систему, где выписанное лекарство обязательно будет в наличии в аптеках с надлежащим качеством и доступной ценой. Министерству здравоохранения совместно с СК-Фармация и акиматами поручаю обеспечить своевременный закуп и бесперебойную поставку лекарственных средств и медицинских изделий на следующий год. Министерству здравоохранения совместно с антимонопольным органом принять меры по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные препараты в розничном сегменте", – поручил премьер-министр.

Ранее председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Джусипов рассказал, cтоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства в 2026 году.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
