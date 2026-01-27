#Казахстан в сравнении
Общество

Бектенов задал вопросы министру: Дальше презентации дело не пошло

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 10:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов 27 января 2026 года на заседании правительства поднял вопросы развития экотуризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что об этом спрашивал и глава государства.

"Президент отметил, что у нас так и не получил развитие экотуризм. Дальше презентации дело не пошло. Какие меры принимаются?" – спросил Бектенов.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заверил, что работа в данном направлении идет.

"Обновлен национальный стандарт по экотуризму. В настоящее время ведется строительство пяти визит-центров. Приняты законодательные поправки, позволяющие развивать инфраструктуру. Будем и дальше активизировать работу в этом направлении", – добавил министр.

Впервые вопрос развития экотуризма поднимался в Казахстане еще в 2022 году.

Азамат Сыздыкбаев
