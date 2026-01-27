Бектенов задал вопросы министру: Дальше презентации дело не пошло
Премьер-министр Олжас Бектенов 27 января 2026 года на заседании правительства поднял вопросы развития экотуризма, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что об этом спрашивал и глава государства.
"Президент отметил, что у нас так и не получил развитие экотуризм. Дальше презентации дело не пошло. Какие меры принимаются?" – спросил Бектенов.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заверил, что работа в данном направлении идет.
"Обновлен национальный стандарт по экотуризму. В настоящее время ведется строительство пяти визит-центров. Приняты законодательные поправки, позволяющие развивать инфраструктуру. Будем и дальше активизировать работу в этом направлении", – добавил министр.
Впервые вопрос развития экотуризма поднимался в Казахстане еще в 2022 году.
