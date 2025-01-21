Олжас Бектенов: Если играть, то в казахстанские игры

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 января 2025 года призвал коллег скачать казахстанскую игру, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во время заседания правительства был представлен ряд IT-проектов. Один из них связан с разработкой казахстанской мобильной игры.

"Цель проекта – создать мир, где пользователи смогут свободно взаимодействовать, выбирать пути и воплощать свои мечты. Проект стартовал в конце 2022 года и уже привлек более 60 млн игроков", – сказал CEO Grand Mobile Роман Линейцев.

Спикер отметил, что мировой рынок видеоигр достиг отметки в 188 млрд долларов, а выручка компании составила 20 млн долларов за 2024 год, при этом ежемесячный прирост составляет 10-25%. Более 60% дохода поступает с международных рынков.

"Следующим шагом в развитии нашего продукта станет внедрение искусственного интеллекта для создания уникального опыта взаимодействия с игроками. Этот подход соответствует поручению президента о развитии ИИ как одного из ключевых направлений технологического прогресса страны. Мы разрабатываем NPC (не игровые персонажи – Прим. ред), которые не только выполняют запрограммированные задачи, но и обучаются и адаптируются к поведению игроков. Эти персонажи не ограничиваются только игрой, а будут интегрированы в социальные платформы, где смогут продолжать жить и общаться", – заявил представитель компании.

Также он рассказал, что стартап поддерживает молодых предпринимателей через Enactus Kazakhstan, образовательные программы, акселераторы для студентов и IT-стартапы. Помимо этого, проект развивает спортивные инициативы, включая хоккейные команды в ВКО и команды по кокпару.

Премьер-министр Олжас Бектенов поинтересовался, доступна ли игра в App Store.

"Скачаю, в свободное время поиграю. Вот если играть, то в казахстанские игры. Призываю всех коллег последовать моему примеру! Я знаю, что у нас коллеги играют, особенно молодые коллеги. И ребятам будет промоушен. Жаслан Касенович, необходимо оказать поддержку", – добавил он.

24 декабря 2025 года глава правительства Олжас Бектенов дал поручение: необходимо еженедельно акимам отправлять рекомендации, созданные искусственным интеллектом.