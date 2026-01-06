#Казахстан в сравнении
Общество

Экспортировать спутники за миллионы долларов планируют в Казахстане

спутник, зондирование, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:36 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2026 года на заседании правительства озвучил планы по производству и экспорту спутников отечественного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что министерству принадлежит комплекс по производству отечественных спутников.

"Нами начата активная работа по загрузке мощностей данного предприятия. В ближайшие годы на нем будут произведены не менее 5-6 спутников дистанционного зондирования земли", – сказал Мадиев.

Кроме того, по его словам, ведомством запланирован экспорт таких спутников на сумму 75 млн долларов.

"Это впервые в истории Казахстана. И это самый технологичный экспорт страны", – добавил министр.

Ранее мы писали, что на орбиту запущен крупнейший в мире коммерческий спутник связи.

Азамат Сыздыкбаев
