Общество

Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:48 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2026 года на заседании правительства предупредил госорганы об ответственности за нарушения требований информационной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2025 году был принят ряд важных мер по усилению кибербезопасности страны.

"Введена ответственность первых руководителей. Усилены требования к защите персональных данных граждан. Более 1 млн человек были охвачены обучением кибергигиене. Проведено исторически максимальное количество проверок государственных органов", – сказал Мадиев.

По его словам, результаты проверок позволили Кабмину сделать важный вывод.

"Госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности. В этой связи центральным госорганам и акиматам необходимо усилить контроль за соблюдением требований к информационной безопасности систем и сохранности персональных данных граждан. Хочу госорганам напомнить – все требования законодательно установлены. Вы несете индивидуальную ответственность за утечки персональных данных с информационных систем, принадлежащих вашим госорганам", – предупредил вице-премьер.

Ранее мы писали, что в правила обработки персональных данных внесены изменения.

Азамат Сыздыкбаев
