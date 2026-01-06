Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2026 года на заседании правительства предупредил госорганы об ответственности за нарушения требований информационной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2025 году был принят ряд важных мер по усилению кибербезопасности страны.

"Введена ответственность первых руководителей. Усилены требования к защите персональных данных граждан. Более 1 млн человек были охвачены обучением кибергигиене. Проведено исторически максимальное количество проверок государственных органов", – сказал Мадиев.

По его словам, результаты проверок позволили Кабмину сделать важный вывод.

"Госорганы и организации зачастую нарушают законодательно установленные требования информационной безопасности. В этой связи центральным госорганам и акиматам необходимо усилить контроль за соблюдением требований к информационной безопасности систем и сохранности персональных данных граждан. Хочу госорганам напомнить – все требования законодательно установлены. Вы несете индивидуальную ответственность за утечки персональных данных с информационных систем, принадлежащих вашим госорганам", – предупредил вице-премьер.

Ранее мы писали, что в правила обработки персональных данных внесены изменения.