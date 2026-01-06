Саясат Нурбек высказался об изменении рабочих мест под влиянием ИИ

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 января 2026 года на заседании правительства озвучил, что до 70% работников в Казахстане могут повысить продуктивность за счет искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил министр, в своем Послании глава государства отметил, что масштабная цифровая модернизация, прежде всего, выдвигает новые требования к кадрам и качеству человеческого капитала.

"Реализация данных задач требует системного обновления содержания высшего образования. В 2025 году министерство совместно с международным аналитическим агентством Quacquarelli Symonds завершило первый этап исследования, посвященного формированию экономики, основанной на искусственном интеллекте. Результаты исследования показали, что искусственный интеллект не является инструментом массового вытеснения рабочих мест на рынке труда, а прежде всего представляет собой механизм повышения производительности человеческого труда", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, около 70% рабочей силы в Казахстане обладают средним или высоким потенциалом повышения производительности за счет применения ИИ.

"В 53% профессий возможно автоматизировать отдельные трудовые функции. В большинстве случаев это означает не ликвидацию рабочих мест, а изменение их содержания и требований. На основе данных выводов разрабатывается поэтапный план действий, направленный на модернизацию системы высшего образования. С учетом изменений на рынке труда в рамках разработки Атласа новых профессий были определены профессии, трансформирующиеся в связи с развитием искусственного интеллекта, а также новые профессии, которые будут формироваться. Наряду с атласами разработан специальный опросник для всех регионов", – озвучил Саясат Нурбек.

Он отметил, что в соответствии с данными инструментами образовательные программы обновляются с учетом новых запросов рынка труда.

"С 2025 года навыки применения искусственного интеллекта внедрены во все образовательные программы. На сегодняшний день 95 университетов включили дисциплины, связанные с искусственным интеллектом, в свои учебные планы. Кроме того, 30 высших учебных заведений реализуют 42 образовательные программы по направлению искусственного интеллекта. 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации по искусственному интеллекту", – дополнил Саясат Нурбек.

26 декабря 2025 года стало известно, что госслужащих Казахстана обяжут владеть навыками работы с искусственным интеллектом.