#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Саясат Нурбек высказался об изменении рабочих мест под влиянием ИИ

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 11:17 Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 января 2026 года на заседании правительства озвучил, что до 70% работников в Казахстане могут повысить продуктивность за счет искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил министр, в своем Послании глава государства отметил, что масштабная цифровая модернизация, прежде всего, выдвигает новые требования к кадрам и качеству человеческого капитала.

"Реализация данных задач требует системного обновления содержания высшего образования. В 2025 году министерство совместно с международным аналитическим агентством Quacquarelli Symonds завершило первый этап исследования, посвященного формированию экономики, основанной на искусственном интеллекте. Результаты исследования показали, что искусственный интеллект не является инструментом массового вытеснения рабочих мест на рынке труда, а прежде всего представляет собой механизм повышения производительности человеческого труда", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, около 70% рабочей силы в Казахстане обладают средним или высоким потенциалом повышения производительности за счет применения ИИ.

"В 53% профессий возможно автоматизировать отдельные трудовые функции. В большинстве случаев это означает не ликвидацию рабочих мест, а изменение их содержания и требований. На основе данных выводов разрабатывается поэтапный план действий, направленный на модернизацию системы высшего образования. С учетом изменений на рынке труда в рамках разработки Атласа новых профессий были определены профессии, трансформирующиеся в связи с развитием искусственного интеллекта, а также новые профессии, которые будут формироваться. Наряду с атласами разработан специальный опросник для всех регионов", – озвучил Саясат Нурбек.

Он отметил, что в соответствии с данными инструментами образовательные программы обновляются с учетом новых запросов рынка труда.

"С 2025 года навыки применения искусственного интеллекта внедрены во все образовательные программы. На сегодняшний день 95 университетов включили дисциплины, связанные с искусственным интеллектом, в свои учебные планы. Кроме того, 30 высших учебных заведений реализуют 42 образовательные программы по направлению искусственного интеллекта. 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации по искусственному интеллекту", – дополнил Саясат Нурбек.

26 декабря 2025 года стало известно, что госслужащих Казахстана обяжут владеть навыками работы с искусственным интеллектом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
12:36, 11 марта 2025
Саясат Нурбек сообщил об изменениях в программе "Болашак"
Нурбек Саясат сохранил пост министра науки и высшего образования
14:25, 04 апреля 2023
Нурбек Саясат сохранил пост министра науки и высшего образования
Сколько денег выделяют Назарбаев Университету, рассказал Саясат Нурбек
13:45, 23 января 2024
Сколько денег выделяют Назарбаев Университету, рассказал Саясат Нурбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: