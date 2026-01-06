В Казахстане ИИ внедрят в обучение преподавателей

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 6 января 2026 года на заседании правительства заявил, что в этом году в Казахстане запустят проекты с OpenAI и реформу системы тестирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2025 году было продолжено сотрудничество с международными партнерами, включая Google, NVIDIA, Coursera, Huawei, OpenAI, ETS и другими.

"В 2026 году совместно с OpenAI будет запущен проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта в учебные процессы для преподавателей, а с ETS проект по реформированию национальной системы тестирования. В соответствии с поручением президента реализуется программа AI-Sana. На первом этапе нашим студентам было выдано 646 тысяч сертификатов", – дополнил министр.

Саясат Нурбек рассказал, что в настоящее время студентами разработано 229 решений на основе искусственного интеллекта.

"На втором этапе 100 тысяч студентов пройдут углубленные курсы по искусственному интеллекту, разработанные членом Совета по искусственному интеллекту господином Полом Кимом. Отбор стартует в феврале. На третьем этапе 60 тысяч студентов сформируют собственные проекты, ориентированные на реальные потребности индустрии. На четвертом этапе 1 500 проектов пройдут акселерацию и будут доведены до уровня выхода на рынок", – заявил министр.

Ранее Саясат Нурбек 6 января 2026 года озвучил, что до 70% работников в Казахстане могут повысить продуктивность за счет искусственного интеллекта (ИИ).